(TBTCO) - Trong khuôn khổ hợp tác với Văn phòng Kiểm soát Xuất khẩu và An ninh Biên giới Hoa Kỳ (EXBS), Cục Hải quan phối hợp với Văn phòng EXBS và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức thành công Đối thoại về Quản lý rủi ro trong kiểm soát thương mại chiến lược.

Tham dự đối thoại có đại diện các đơn vị thuộc Cục Hải quan cùng các chuyên gia Hoa Kỳ về kiểm soát xuất khẩu, phân tích rủi ro của Văn phòng EXBS và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Đối thoại được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước triển khai Nghị định số 259/2025/NĐ-CP về kiểm soát thương mại chiến lược, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả thực thi và bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu an ninh và tạo thuận lợi thương mại.

Quang cảnh cuộc đối thoại Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: CHQ

Trước bối cảnh thương mại ngày càng gia tăng, việc phân luồng hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho các lô hàng rủi ro thấp và tăng cường kiểm soát đối với các lô hàng rủi ro cao là nguyên tắc then chốt để bảo đảm an ninh mà không cản trở thương mại.

Tại cuộc đối thoại, các chuyên gia Hoa Kỳ đã chia sẻ kinh nghiệm, thông lệ quốc tế về quản lý rủi ro, xác định trọng điểm kiểm soát đối với hàng hóa thương mại chiến lược, đặc biệt là hàng hóa lưỡng dụng. Các công cụ phân tích dữ liệu, nhận diện bất thường và đánh giá rủi ro được nhấn mạnh như giải pháp then chốt giúp phân luồng hiệu quả, tạo thuận lợi cho lô hàng rủi ro thấp, đồng thời tăng cường kiểm soát với lô hàng rủi ro cao.

Phía Hoa Kỳ cho rằng, hệ thống kiểm soát thương mại chiến lược minh bạch, dựa trên quản lý rủi ro không chỉ góp phần ngăn chặn xuất khẩu trái phép mà còn bảo vệ doanh nghiệp, tạo môi trường thương mại an toàn, qua đó nâng cao năng lực thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, hóa chất, hàng không vũ trụ và dược sinh học./.