(TBTCO) - Ngay trong những ngày đầu tháng 1 đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực V, VI và XX đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động đối thoại, làm việc trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp. Động thái này thể hiện rõ tinh thần chủ động, đồng hành của ngành Hải quan, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp bứt tốc xuất nhập khẩu ngay từ đầu năm.

Hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Theo Cục Hải quan, việc đẩy mạnh quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp tiếp tục được ngành Hải quan xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được trong năm 2025, các chi cục hải quan khu vực đã chủ động bước vào năm 2026 với nhiều hoạt động đối thoại thực chất, đi vào chiều sâu.

Ông Phạm Chí Thành - Chi cục trưởng Hải quan khu vực V- Trưởng đoàn công tác làm việc với doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Chi cục Hải quan khu vực V, từ ngày 15 đến 21/1/2026, đơn vị tổ chức đoàn công tác do Chi cục trưởng Phạm Chí Thanh làm trưởng đoàn, trực tiếp làm việc với 10 doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh và Thái Nguyên, trong đó có 5 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan.

Thông qua các buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục đã nắm bắt sát tình hình sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, cũng như các kiến nghị liên quan đến chính sách quản lý nhà nước.

Hoạt động này được Hải quan khu vực V duy trì thường xuyên trong nhiều năm và đã được cộng đồng doanh nghiệp, UBND các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cục Hải quan đánh giá cao về sự chủ động, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi, thực chất cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và thu hút đầu tư của địa phương.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Chí Thành - Chi cục trưởng Hải quan khu vực V cho biết, kể từ ngày 1/7/2025, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đáp ứng hoạt động chính quyền 2 cấp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan cho khối lượng lớn hàng hóa với kim ngạch tăng mạnh, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán.

Nhờ giải pháp cải cách tích cực, ngày 4/12/2025, Hải quan khu vực V tổ chức sự kiện ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD, vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Đây cũng là cột mốc đặc biệt trong quá trình lớn mạnh và phát triển của Hải quan khu vực V, vươn lên trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành Hải quan trong công tác thu ngân sách nhà nước và hỗ trợ, đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp.

Về thu ngân sách, năm 2025, đơn vị đạt vượt mức 15.790 tỷ đồng, tương đương 115% dự toán... Những con số này được đánh giá là kết quả nổi bật của nỗ lực điều hành, cải tiến quy trình nghiệp vụ và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong suốt năm 2025.

Hải quan khu vực XX, V lắng nghe tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan, quyết liệt triển khai nhiệm vụ 2026 ngay từ ngày đầu tháng đầu, ngày ngày 16/1/2026, Chi cục Hải quan khu vực XX đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan- doanh nghiệp nhằm tăng cường trao đổi, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và quá cảnh tại địa bàn Đồng Tháp và An Giang.

Các ý kiến của doanh nghiệp tập trung vào những nội dung thiết thực như thủ tục hải quan, chính sách thuế, kiểm tra chuyên ngành, ứng dụng công nghệ thông tin và các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Với tinh thần cầu thị, minh bạch và trách nhiệm, các đơn vị chuyên môn của Chi cục đã trực tiếp giải đáp, làm rõ nhiều nội dung ngay tại hội nghị, qua đó củng cố niềm tin và sự đồng thuận, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu, thông quan hàng hoá.

Trước đó, ngày 15/1/ 2026, Chi cục Hải quan khu vực VI cũng đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - doanh nghiệp năm 2026 với sự tham dự và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đánh giá cao nỗ lực của chính quyền tỉnh và cơ quan hải quan trong việc tạo thuận lợi thông quan, kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại các cửa khẩu. Nhiều ý kiến tập trung vào công tác quản lý hải quan tại cửa khẩu, phối hợp liên ngành, hạ tầng logistics, cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa.

Hải quan khu vực VI đối thoại và vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: CTVAH

Tại hội nghị, lãnh đạo Hải quan khu vực VI đã trực tiếp trao đổi, tiếp thu các kiến nghị và bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng cơ quan hải quan, góp phần phát triển bền vững hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Lạng Sơn.

Trao đổi và làm việc với lãnh đạo Hải quan khu vực VI, phóng viên được biết, năm 2025, đơn vị ghi nhận nhiều dấu ấn, khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ thực chất của ngành Hải quan đối với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế tỉnh Lạng Sơn.

Minh chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025 đạt trên 95 tỷ USD, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2024, chiếm khoảng 11% tổng kim ngạch toàn ngành Hải quan. Đặc biệt, số thu ngân sách nhà nước đạt 13.952,7 tỷ đồng, tương đương tổng thu của ba năm 2022, 2023 và 2024 cộng lại. Kết quả ấn tượng này có sự đóng góp tích cực của 6.344 doanh nghiệp, trong đó hơn 3.335 doanh nghiệp lần đầu mở tờ khai tại Hải quan Khu vực VI. Điều đó cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường thông quan, xuất nhập khẩu trên địa bàn Lạng Sơn, cũng như niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với cơ quan hải quan./.