Thị trường chứng khoán vào giai đoạn bản lề, VN-Index “test” xu hướng

Báo cáo của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 3/2026 đã trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Sau khi duy trì trạng thái tích lũy quanh vùng 1.880 điểm trong tháng 2/2026, VN-Index nhanh chóng đảo chiều trước các cú sốc từ bên ngoài.

Áp lực chính đến từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và rủi ro tỷ giá gia tăng, khiến tâm lý nhà đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ. Trong 2 tuần đầu tháng, VN-Index giảm tới 11,6%, có thời điểm mất hơn 12% giá trị, lùi sâu về vùng hỗ trợ 1.580 - 1.600 điểm. Đây được xem là vùng "đáy cứng", buộc thị trường phải kiểm định lại toàn bộ nền tảng trung hạn.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện tại vùng giá thấp, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong tuần cuối tháng, thị trường ghi nhận phiên hồi phục mạnh hơn 43 điểm (tương đương 2,7%), giúp chỉ số tiệm cận trở lại đường trung bình MA200. Kết thúc tháng 3, VN-Index đứng quanh mốc 1.674 điểm, phản ánh nỗ lực phục hồi kỹ thuật nhưng xu hướng chưa thực sự ổn định.

Thanh khoản thị trường trong tháng 3 có xu hướng suy giảm so với giai đoạn đầu năm. Dù có những phiên đạt giá trị giao dịch trên 22.000 tỷ đồng, nhưng nhìn chung dòng tiền tỏ ra thận trọng hơn. Một phần nguyên nhân đến từ việc lãi suất huy động tăng nhanh lên mức 6,7 - 7,2%/năm, thậm chí tới 9% ở kỳ hạn dài, khiến kênh tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn.

Ở góc độ dòng vốn ngoại, nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái quan sát do áp lực từ tỷ giá và biến động của đồng USD. Tuy vậy, thị trường vẫn kỳ vọng dòng vốn này có thể quay trở lại khi có tín hiệu tích cực từ kỳ rà soát nâng hạng của FTSE Russell trong đầu tháng 4.

Về diễn biến nhóm ngành, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ, giúp chỉ số giữ vững vùng 1.600 điểm trong giai đoạn biến động mạnh. Trong khi đó, các cổ phiếu bluechips như VIC, VHM, VNM thu hút lực cầu bắt đáy khi định giá giảm về mức hấp dẫn, với P/E khoảng 12 - 13 lần.

Theo nhận định của VFS, trong kịch bản tích cực, nếu thị trường đón nhận thông tin hỗ trợ từ việc nâng hạng và dòng vốn ngoại quay trở lại, VN-Index có thể bứt phá và hướng tới vùng 1.750 điểm. Đây được xem là vùng mục tiêu trong trường hợp tâm lý nhà đầu tư cải thiện và dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Ngược lại, trong kịch bản thận trọng, nếu rủi ro địa chính trị tiếp tục leo thang hoặc áp lực tỷ giá chưa hạ nhiệt, thị trường có thể quay lại kiểm định vùng 1.520 điểm. Trường hợp vùng này bị xuyên thủng, xu hướng giảm dài hạn sẽ được xác nhận, kéo theo rủi ro lớn hơn đối với nhà đầu tư.

VFS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì chiến lược giải ngân từng phần, tránh sử dụng đòn bẩy cao khi thị trường chưa xác nhận xu hướng rõ ràng. Danh mục nên ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, ít chịu ảnh hưởng bởi biến động giá năng lượng và tỷ giá, hoặc các cổ phiếu thuộc nhóm có câu chuyện nâng hạng.

Đồng thời, việc duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50 - 60% được xem là phù hợp trong bối cảnh lãi suất tăng và các yếu tố rủi ro bên ngoài vẫn hiện hữu. Các biến số như giá dầu, đặc biệt trong kịch bản vượt 150 USD/thùng, cần được theo dõi chặt chẽ do có thể kích hoạt những biến động bất lợi cho thị trường./.