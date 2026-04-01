Thị trường chứng khoán vào giai đoạn bản lề, VN-Index “test” xu hướng

Tấn Minh

Tấn Minh

15:06 | 01/04/2026
(TBTCO) - Biến động mạnh trong tháng 3 đã kéo VN-Index về kiểm định vùng đáy trước khi hồi phục, đưa thị trường vào giai đoạn “bản lề” khi xu hướng trung hạn dần hình thành.
Báo cáo của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 3/2026 đã trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Sau khi duy trì trạng thái tích lũy quanh vùng 1.880 điểm trong tháng 2/2026, VN-Index nhanh chóng đảo chiều trước các cú sốc từ bên ngoài.

Áp lực chính đến từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và rủi ro tỷ giá gia tăng, khiến tâm lý nhà đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ. Trong 2 tuần đầu tháng, VN-Index giảm tới 11,6%, có thời điểm mất hơn 12% giá trị, lùi sâu về vùng hỗ trợ 1.580 - 1.600 điểm. Đây được xem là vùng "đáy cứng", buộc thị trường phải kiểm định lại toàn bộ nền tảng trung hạn.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện tại vùng giá thấp, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong tuần cuối tháng, thị trường ghi nhận phiên hồi phục mạnh hơn 43 điểm (tương đương 2,7%), giúp chỉ số tiệm cận trở lại đường trung bình MA200. Kết thúc tháng 3, VN-Index đứng quanh mốc 1.674 điểm, phản ánh nỗ lực phục hồi kỹ thuật nhưng xu hướng chưa thực sự ổn định.

Thanh khoản thị trường trong tháng 3 có xu hướng suy giảm so với giai đoạn đầu năm. Dù có những phiên đạt giá trị giao dịch trên 22.000 tỷ đồng, nhưng nhìn chung dòng tiền tỏ ra thận trọng hơn. Một phần nguyên nhân đến từ việc lãi suất huy động tăng nhanh lên mức 6,7 - 7,2%/năm, thậm chí tới 9% ở kỳ hạn dài, khiến kênh tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn.

Ở góc độ dòng vốn ngoại, nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái quan sát do áp lực từ tỷ giá và biến động của đồng USD. Tuy vậy, thị trường vẫn kỳ vọng dòng vốn này có thể quay trở lại khi có tín hiệu tích cực từ kỳ rà soát nâng hạng của FTSE Russell trong đầu tháng 4.

Về diễn biến nhóm ngành, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ, giúp chỉ số giữ vững vùng 1.600 điểm trong giai đoạn biến động mạnh. Trong khi đó, các cổ phiếu bluechips như VIC, VHM, VNM thu hút lực cầu bắt đáy khi định giá giảm về mức hấp dẫn, với P/E khoảng 12 - 13 lần.

Thị trường chứng khoán vào giai đoạn bản lề, VN-Index “test” xu hướng
Thị trường chứng khoán trong nước kỳ vọng đón dòng vốn ngoại quay trở lại. Ảnh: Đức Thanh

Theo nhận định của VFS, trong kịch bản tích cực, nếu thị trường đón nhận thông tin hỗ trợ từ việc nâng hạng và dòng vốn ngoại quay trở lại, VN-Index có thể bứt phá và hướng tới vùng 1.750 điểm. Đây được xem là vùng mục tiêu trong trường hợp tâm lý nhà đầu tư cải thiện và dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Ngược lại, trong kịch bản thận trọng, nếu rủi ro địa chính trị tiếp tục leo thang hoặc áp lực tỷ giá chưa hạ nhiệt, thị trường có thể quay lại kiểm định vùng 1.520 điểm. Trường hợp vùng này bị xuyên thủng, xu hướng giảm dài hạn sẽ được xác nhận, kéo theo rủi ro lớn hơn đối với nhà đầu tư.

VFS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì chiến lược giải ngân từng phần, tránh sử dụng đòn bẩy cao khi thị trường chưa xác nhận xu hướng rõ ràng. Danh mục nên ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, ít chịu ảnh hưởng bởi biến động giá năng lượng và tỷ giá, hoặc các cổ phiếu thuộc nhóm có câu chuyện nâng hạng.

Đồng thời, việc duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50 - 60% được xem là phù hợp trong bối cảnh lãi suất tăng và các yếu tố rủi ro bên ngoài vẫn hiện hữu. Các biến số như giá dầu, đặc biệt trong kịch bản vượt 150 USD/thùng, cần được theo dõi chặt chẽ do có thể kích hoạt những biến động bất lợi cho thị trường./.

Tấn Minh
Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Chứng khoán ngày 3/4: Dòng tiền thận trọng, VN-Index giảm điểm trong phiên cuối tuần

Chứng khoán ngày 3/4: Dòng tiền thận trọng, VN-Index giảm điểm trong phiên cuối tuần

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng "zích zắc" đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

