Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Ngành sản xuất lốp xe đối mặt gián đoạn chuỗi cung ứng

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam đang bắt đầu chịu những tác động nhất định từ biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Những tác động này chủ yếu diễn ra qua 3 kênh chính: giá năng lượng tăng, chi phí logistics và bảo hiểm vận tải gia tăng, cùng với sự thay đổi nhu cầu tại một số thị trường tiêu thụ.

Đối với các mặt hàng nông sản, cao su là một trong những ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất. Xung đột tại Trung Đông đang khiến giá dầu thô thế giới tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất gia tăng. Điều này tác động trực tiếp đến thị trường cao su, bởi cao su tổng hợp - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất lốp xe - được sản xuất từ dầu mỏ.

Khi giá dầu tăng, chi phí sản xuất cao su tổng hợp tăng theo, khiến nhiều nhà sản xuất chuyển sang sử dụng cao su tự nhiên nhiều hơn, qua đó hỗ trợ giá cao su trên thị trường quốc tế.

Tính từ ngày 1 - 17/3, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 68.000 tấn cao su. Ảnh: Lê Toàn

Còn theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), từ đầu tháng 3 đến nay, thị trường cao su đã có nhiều diễn biến quan trọng. Giá cao su ghi nhận biến động với những chuỗi tăng giảm liên tục.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu thô leo thang đã gây áp lực nặng nề lên chi phí đầu vào của ngành nông nghiệp cũng như ngành sản xuất. Tình trạng này khiến các doanh nghiệp rơi vào vị thế rủi ro khi phải thu mua nguyên liệu ở mức giá đỉnh. Đặc biệt, ngành sản xuất lốp xe đang đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng, làm gia tăng chi phí vận hành và có khả năng làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm thâm dụng cao su trên thị trường.

Đối với thị trường cao su trong nước, giá cao su lại có xu hướng tăng, giá mủ chén dây khô từ đầu tháng 3 đến nay tăng 1.700 đồng/kg, lên mức 18.800 đồng/kg. Đối với cao su mủ nước, giá hiện tại ở mức 444 đồng/độ, tăng 30 đồng/độ so với cuối tháng 2.

Triển vọng giá cao su thế giới đang đối mặt với áp lực giảm

Nhận định về thị trường cao su thời gian tới, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV cho rằng, triển vọng giá cao su thế giới đang đối mặt với áp lực giảm do tác động dây chuyền từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Việc giá dầu thô duy trì ở mức cao kéo dài đã đẩy chi phí năng lượng và đầu vào của ngành công nghiệp toàn cầu tăng vọt, tạo ra "cú sốc chi phí" đối với các nhà sản xuất.

Nhu cầu cao su của thị trường Trung Quốc đang có xu hướng giảm Tính từ ngày 1 - 17/3, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 68.000 tấn cao su, trị giá 130 triệu USD, tăng 9% về lượng và 4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhu cầu cao su của thị trường Trung Quốc đang có xu hướng giảm khi sản lượng và doanh số tiêu thụ ô tô của nước này có dấu hiệu đi xuống.

Chỉ số PMI hỗn hợp của Mỹ gần đây đã xuống mức thấp nhất trong vòng 11 tháng, tình hình cũng tương tự tại khu vực EU, Anh, Australia và Ấn Độ. Những dấu hiệu này đang cảnh báo tình trạng đình lạm (stagflation) đối với nền kinh tế thế giới và dự báo cho sự sụt giảm về nhu cầu trong tương lai.

Đối với cao su nội địa, xung đột tại Trung Đông đang gây gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận tải biển, làm tăng chi phí và đình trệ hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc. Nếu tình trạng này không sớm cải thiện, tốc độ chốt đơn hàng chậm lại sẽ buộc các nhà máy tại nước này phải cắt giảm kế hoạch sản xuất, làm giảm nhu cầu tiêu thụ cao su nguyên liệu. Từ đó có thể gây áp lực giảm giá lên thị trường trong nước trong dài hạn.

Các chuyên gia cũng cho rằng, giá cao su hiện dao động trong biên độ hẹp khi các nhà tiêu thụ và sản xuất cân nhắc tác động của xung đột Trung Đông tới nhu cầu, đồng thời theo dõi chi phí vận tải. Hiện hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn trầm lắng, trong khi các nhà sản xuất cao su không sẵn sàng giảm giá.