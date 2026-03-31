Thị trường

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Đức Việt

Đức Việt

08:28 | 31/03/2026
(TBTCO) - Nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, kinh tế toàn cầu có thể suy giảm, từ đó làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm công nghiệp như lốp xe, qua đó ảnh hưởng ngược trở lại tới thị trường cao su.
Ngành sản xuất lốp xe đối mặt gián đoạn chuỗi cung ứng

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam đang bắt đầu chịu những tác động nhất định từ biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Những tác động này chủ yếu diễn ra qua 3 kênh chính: giá năng lượng tăng, chi phí logistics và bảo hiểm vận tải gia tăng, cùng với sự thay đổi nhu cầu tại một số thị trường tiêu thụ.

Đối với các mặt hàng nông sản, cao su là một trong những ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất. Xung đột tại Trung Đông đang khiến giá dầu thô thế giới tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất gia tăng. Điều này tác động trực tiếp đến thị trường cao su, bởi cao su tổng hợp - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất lốp xe - được sản xuất từ dầu mỏ.

Khi giá dầu tăng, chi phí sản xuất cao su tổng hợp tăng theo, khiến nhiều nhà sản xuất chuyển sang sử dụng cao su tự nhiên nhiều hơn, qua đó hỗ trợ giá cao su trên thị trường quốc tế.

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông
Tính từ ngày 1 - 17/3, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 68.000 tấn cao su. Ảnh: Lê Toàn

Còn theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), từ đầu tháng 3 đến nay, thị trường cao su đã có nhiều diễn biến quan trọng. Giá cao su ghi nhận biến động với những chuỗi tăng giảm liên tục.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu thô leo thang đã gây áp lực nặng nề lên chi phí đầu vào của ngành nông nghiệp cũng như ngành sản xuất. Tình trạng này khiến các doanh nghiệp rơi vào vị thế rủi ro khi phải thu mua nguyên liệu ở mức giá đỉnh. Đặc biệt, ngành sản xuất lốp xe đang đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng, làm gia tăng chi phí vận hành và có khả năng làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm thâm dụng cao su trên thị trường.

Đối với thị trường cao su trong nước, giá cao su lại có xu hướng tăng, giá mủ chén dây khô từ đầu tháng 3 đến nay tăng 1.700 đồng/kg, lên mức 18.800 đồng/kg. Đối với cao su mủ nước, giá hiện tại ở mức 444 đồng/độ, tăng 30 đồng/độ so với cuối tháng 2.

Triển vọng giá cao su thế giới đang đối mặt với áp lực giảm

Nhận định về thị trường cao su thời gian tới, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV cho rằng, triển vọng giá cao su thế giới đang đối mặt với áp lực giảm do tác động dây chuyền từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Việc giá dầu thô duy trì ở mức cao kéo dài đã đẩy chi phí năng lượng và đầu vào của ngành công nghiệp toàn cầu tăng vọt, tạo ra "cú sốc chi phí" đối với các nhà sản xuất.

Nhu cầu cao su của thị trường Trung Quốc đang có xu hướng giảm

Tính từ ngày 1 - 17/3, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 68.000 tấn cao su, trị giá 130 triệu USD, tăng 9% về lượng và 4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhu cầu cao su của thị trường Trung Quốc đang có xu hướng giảm khi sản lượng và doanh số tiêu thụ ô tô của nước này có dấu hiệu đi xuống.

Chỉ số PMI hỗn hợp của Mỹ gần đây đã xuống mức thấp nhất trong vòng 11 tháng, tình hình cũng tương tự tại khu vực EU, Anh, Australia và Ấn Độ. Những dấu hiệu này đang cảnh báo tình trạng đình lạm (stagflation) đối với nền kinh tế thế giới và dự báo cho sự sụt giảm về nhu cầu trong tương lai.

Đối với cao su nội địa, xung đột tại Trung Đông đang gây gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận tải biển, làm tăng chi phí và đình trệ hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc. Nếu tình trạng này không sớm cải thiện, tốc độ chốt đơn hàng chậm lại sẽ buộc các nhà máy tại nước này phải cắt giảm kế hoạch sản xuất, làm giảm nhu cầu tiêu thụ cao su nguyên liệu. Từ đó có thể gây áp lực giảm giá lên thị trường trong nước trong dài hạn.

Các chuyên gia cũng cho rằng, giá cao su hiện dao động trong biên độ hẹp khi các nhà tiêu thụ và sản xuất cân nhắc tác động của xung đột Trung Đông tới nhu cầu, đồng thời theo dõi chi phí vận tải. Hiện hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn trầm lắng, trong khi các nhà sản xuất cao su không sẵn sàng giảm giá.

Đức Việt
Ngày 31/3: Giá heo hơi tiếp đà trượt dài ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 31/3: Giá heo hơi tiếp đà trượt dài ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (31/3) tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng, với mức giảm phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên là khu vực có giá thấp nhất cả nước, trong khi miền Nam vẫn duy trì mặt bằng giá cao hơn, dù đã xuất hiện điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương.
Ngày 31/3: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Ngày 31/3: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/3) nối đà phục hồi sau cú sập sâu của tuần trước đó. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.283.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.313.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay ở mức 70,25 USD/ounce, tăng 0,59 USD/ounce so với hôm qua.
Ngày 31/3: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước đi ngang

Ngày 31/3: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (31/3) phân hóa rõ nét. Cụ thể, trên sàn TOCOM, giá cao su RSS3 tăng 1,11 - 2,05%, lên 365 - 370 Yên/kg, trong khi trên sàn SHFE giằng co quanh mức 16.460 - 16.485 NDT/tấn. Trong nước, giá cao su hiện vẫn duy trì trạng thái ổn định tại các doanh nghiệp lớn, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu.
Ngày 31/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, nhu cầu mua yếu

Ngày 31/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, nhu cầu mua yếu

Giá lúa gạo hôm nay (31/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, trong khi giao dịch tại nhiều địa phương diễn ra cầm chừng, nhu cầu mua yếu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục duy trì mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (31/3) đi ngang nhưng xu hướng dài hạn chịu áp lực giảm mạnh, khi nguồn cung từ Brazil tăng và nhu cầu toàn cầu chưa phục hồi rõ nét. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, sau chuỗi phiên biến động trước đó.
Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bình ổn giá các mặt hàng, đặc biệt là phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
Giá bạc đảo chiều tăng sau 3 tuần suy yếu

Giá bạc đảo chiều tăng sau 3 tuần suy yếu

Dòng tiền đầu cơ quay trở lại trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến động đã tạo lực đỡ cho nhóm kim loại. Đáng chú ý, giá bạc đảo chiều tăng sau chuỗi 3 tuần suy yếu, bất chấp áp lực từ đồng USD mạnh. Trái lại, thị trường cà phê ghi nhận xu hướng suy yếu dưới áp lực từ triển vọng nguồn cung gia tăng tại Brazil.
Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

(TBTCO) - Trước biến động mạnh của thị trường nhiên liệu hàng không, Petrolimex Aviation chủ động đa dạng nguồn cung, điều hành linh hoạt, đảm bảo Jet A-1 liên tục, không gián đoạn hoạt động bay.
