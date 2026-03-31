Ngày 31/3: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Giá bạc hôm nay nối đà phục hồi sau cú sập sâu của tuần trước.

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.671.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.754.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.283.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.313.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.285.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.319.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 1.855.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.860.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 31/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.283.000 2.313.000 2.285.000 2.319.000 1 kg 60.880.000 61.678.000 60.932.000 61.829.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.291.000 2.321.000 2.292.000 2.323.000 1 kg 61.086.000 61.890.000 61.128.000 61.941.000

Giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 70,25 USD/ounce, tăng 0,59 USD/ounce so với phiên giao dịch ngày 30/3.

Thị trường bạc hiện vẫn đang chịu sức ép từ hàng loạt yếu tố vĩ mô không thuận lợi. Mặt bằng lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao, đồng USD tiếp tục mạnh lên, cùng với lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang làm suy yếu động lực tăng giá của kim loại này trong ngắn hạn.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch, giới đầu tư hiện chưa đặt kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong năm 2026, qua đó khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc suy giảm rõ rệt.

Xét về dài hạn, triển vọng của bạc vẫn được đánh giá khả quan. Các dữ liệu lịch sử cho thấy dòng vốn có xu hướng dịch chuyển vào kim loại quý trong bối cảnh kinh tế suy yếu hoặc khi các kênh tài sản rủi ro mất dần sức hấp dẫn.

