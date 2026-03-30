Giá bạc đảo chiều tăng sau 3 tuần suy yếu

Bạc chấm dứt chuỗi giảm ba tuần liên tiếp

Lực mua quay trở lại thị trường kim loại trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, nhờ kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong đó, giá bạc COMEX đã chính thức chấm dứt chuỗi giảm 3 tuần liên tiếp, được hỗ trợ đồng thời bởi yếu tố tâm lý, sự thắt chặt của thị trường vật chất và dòng tiền đầu cơ.

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), khép lại phiên cuối tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3, giá hợp đồng bạc kỳ hạn tiêu chuẩn dừng ở mức 69,8 USD/ounce, tăng nhẹ gần 0,2% so với tuần trước đó.

Bảng giá kim loại.

Trong tuần qua, diễn biến giá chủ yếu xoay quanh các thông tin địa chính trị. Những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, nhưng phần nào được xoa dịu khi xuất hiện thông tin một số tàu chở dầu nối lại hành trình qua eo biển Hormuz, cùng với tín hiệu Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực. Tuy nhiên, triển vọng vẫn phụ thuộc đáng kể vào các động thái tiếp theo từ Iran.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường bạc còn được nâng đỡ từ tình trạng thắt chặt nguồn cung vật chất. Tính đến ngày 27/3, lượng bạc sẵn sàng giao tại các kho thuộc COMEX giảm xuống còn 2.365 tấn - mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025 và giảm hơn 40% so với đầu năm 2026. Đồng thời, tồn kho tại sàn SHFE (Trung Quốc) cũng duy trì gần vùng thấp nhất trong 10 năm, ở khoảng 372 tấn, giảm 44% so với đầu năm.

Tại thị trường Việt Nam, giá bạc tiếp tục biến động đồng pha với thế giới. Diễn biến giằng co tại vùng giá thấp khiến dòng tiền đầu tư duy trì sự thận trọng, đặc biệt với nhóm nhà đầu tư mua ở vùng giá cao trước đó.

Về nhu cầu, Trung Quốc - thị trường tiêu thụ bạc công nghiệp lớn nhất thế giới ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong hai tháng đầu năm 2026, lợi nhuận công nghiệp tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, các ngành tiêu thụ nhiều bạc như sản xuất máy tính, thiết bị truyền thông và điện tử tăng trưởng khoảng 200%. Biên lợi nhuận cải thiện có thể thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng sản xuất, qua đó gia tăng nhu cầu đối với bạc trong trung hạn.

Dòng tiền đầu cơ cũng cho thấy dấu hiệu quay lại thị trường. Theo Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), trong tuần kết thúc ngày 24/3, vị thế mua ròng bạc COMEX tăng lên 11.158 hợp đồng, cao hơn 15,7% so với tuần trước đó. Sự cải thiện này chủ yếu đến từ việc số vị thế mua tăng thêm 2.478 hợp đồng, đảo chiều so với mức giảm 496 hợp đồng trước đó.

Tuy vậy, đà tăng của giá bạc vẫn bị kìm hãm từ các yếu tố vĩ mô. Rủi ro lạm phát và bối cảnh địa chính trị phức tạp khiến chính sách tiền tệ duy trì lập trường thận trọng hơn. Thị trường lao động Mỹ tiếp tục phát tín hiệu ổn định, làm giảm kỳ vọng hạ lãi suất. Trong tuần kết thúc ngày 21/3, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt 210.000 đơn, phù hợp dự báo và giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số người tiếp tục nhận trợ cấp giảm xuống 1,82 triệu người - mức thấp nhất gần 2 năm qua.

Những yếu tố này đã củng cố sức mạnh của đồng USD và hút dòng tiền vào các tài sản sinh lợi. Chỉ số DXY tăng 0,5%, quay trở lại trên mốc 100 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,4% - mức cao nhất kể từ tháng 7/2025, qua đó phần nào hạn chế sức hấp dẫn của bạc.

Triển vọng nguồn cung gia tăng từ Brazil đẩy giá cà phê suy yếu

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, thị trường cà phê ghi nhận xu hướng suy yếu dưới áp lực từ triển vọng nguồn cung gia tăng tại Brazil. Cụ thể, giá Arabica giao tháng 5 giảm 2,6% xuống 6.651 USD/tấn, trong khi Robusta mất 1,94%, đóng cửa ở mức 3.593 USD/tấn.

Theo MXV, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ các dự báo tích cực về sản lượng. Theo khảo sát, sản lượng cà phê niên vụ 2026 - 2027 của Brazil có thể đạt 74 triệu bao, tăng 15,6% so với niên vụ trước. Điều này dự kiến đẩy thặng dư cà phê toàn cầu lên 8,7 triệu bao, tăng thêm 1 triệu bao so với niên vụ 2025 - 2026, qua đó tạo sức ép rõ rệt lên tâm lý thị trường.

Bảng giá nguyên liệu công nghiệp.

Điều kiện thời tiết tại Brazil diễn biến thuận lợi khi lượng mưa duy trì ổn định từ giữa tháng 1, hỗ trợ quá trình phát triển quả và nâng cao chất lượng hạt cà phê. Theo đó, niên vụ 2026 - 2027 dự kiến khởi động thu hoạch từ tháng 4 đối với Conilon (Robusta) và từ tháng 5 đối với Arabica.

Tuy nhiên, đà giảm của giá cà phê không quá sâu nhờ các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn. Bất ổn địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng, kéo theo chi phí vận hành và giá vật tư nông nghiệp gia tăng. Áp lực “chi phí đẩy” này buộc các nhà sản xuất phải nâng giá bán để bảo toàn lợi nhuận.

Đồng thời, nguồn cung hiện hữu vẫn trong trạng thái thắt chặt. Xuất khẩu từ Brazil suy giảm, trong khi tồn kho trên sàn ICE duy trì ở mức thấp. Điều này khiến thị trường phái sinh cà phê tiếp tục trong trạng thái "backwardation" - giá kỳ hạn gần cao hơn kỳ hạn xa, phản ánh sự khan hiếm nguồn cung trong ngắn hạn.

Minh chứng rõ nét là tồn kho Arabica được chứng nhận trên sàn ICE hiện chỉ đạt 550.000 bao, thấp hơn 31% so với năm 2023 (800.000 bao) và chưa bằng 1/3 so với mức đỉnh 1,8 triệu bao năm 2021. Đối với Robusta, tồn kho cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng, còn 4.127 lô (tương đương 41.270 tấn) vào cuối tuần.

Trong nước, giá cà phê nhân xô điều chỉnh nhẹ theo xu hướng thế giới, dao động trong khoảng 92.200 - 93.200 đồng/kg, giảm so với mức 93.000 - 94.000 đồng/kg của tuần trước. Hoạt động giao dịch tiếp tục trầm lắng khi nông dân mới bán ra khoảng 50% sản lượng kể từ đầu vụ./.