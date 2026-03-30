Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Đồng bộ giải pháp, siết chặt kỷ luật tiến độ

Để bảo đảm cuộc tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai và quy trình thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Cùng với đó, phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công được đưa vào vận hành, giúp theo dõi tiến độ triển khai của các cơ quan, đơn vị theo thời gian thực, hỗ trợ tổng hợp, giám sát và kiểm soát chất lượng dữ liệu.

Điểm nhấn đáng chú ý của tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 là việc Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) thiết lập cơ chế công khai tiến độ định kỳ. Theo đó, tiến độ thực hiện của các bộ, ngành, địa phương được công bố vào sáng thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần, với số liệu chốt vào 17 giờ thứ Hai và thứ Năm. Việc công khai này không chỉ nâng cao tính minh bạch, mà còn tạo áp lực thường xuyên, buộc các đơn vị phải chủ động đẩy nhanh tiến độ.

Nguồn: Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính). Đồ họa: Phương Anh

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính liên tục ban hành các văn bản đôn đốc, yêu cầu hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê, đẩy nhanh việc lập, gửi và phê duyệt báo cáo. Công tác kiểm tra, rà soát được tăng cường; trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp trên được đề cao trong việc bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác và logic.

Đặc biệt, Bộ Tài chính nhấn mạnh việc xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ. Đây là giải pháp mang tính ràng buộc kỷ luật, góp phần siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trên toàn hệ thống.

“Điểm danh” đơn vị chậm triển khai - có chuyển biến, nhưng không đồng đều

Mặc dù đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tiến độ giữa các bộ, ngành, địa phương vẫn chưa đồng đều. Trên cơ sở theo dõi dữ liệu từ phần mềm Tổng kiểm kê, Bộ Tài chính liên tục công khai, “điểm danh” các đơn vị chậm triển khai, qua đó phản ánh rõ diễn biến tiến độ theo từng thời điểm và tạo áp lực thúc đẩy toàn hệ thống tăng tốc.

Tại thời điểm ngày 12/3/2026, vẫn còn 3 tổ chức chưa có đơn vị đăng ký đối tượng kiểm kê; nhiều bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ đăng ký thấp hơn mức bình quân chung. Đồng thời, tiến độ gửi báo cáo còn hạn chế khi có 6 cơ quan, tổ chức chưa có đơn vị nào gửi báo cáo; 18 cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới 80%.

Đến ngày 19/3/2026, tiến độ có cải thiện hơn, nhưng vẫn chậm và thiếu đồng đều, khi vẫn còn 2 tổ chức chưa hoàn thành đăng ký; 2 tổ chức chưa có đơn vị nào gửi báo cáo. Đáng chú ý, vẫn có tới 14 cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước, trong đó, không ít đơn vị ở mức rất thấp, cho thấy sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt.

Nền tảng quan trọng phục vụ điều hành tài chính ngân sách Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 không chỉ nhằm rà soát số lượng, hiện trạng tài sản, mà còn hướng tới mục tiêu chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài sản công trên phạm vi toàn quốc. “Đây sẽ là nền tảng quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách và hoạch định chính sách trong thời gian tới” - ông Thịnh nhấn mạnh.

Tại thời điểm ngày 23/3/2026, khi thời hạn chỉ còn 7 ngày, áp lực tiến độ đã ở mức cao, song tình trạng chậm trễ vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Vẫn còn tổ chức chưa hoàn thành đăng ký, chưa gửi báo cáo; đồng thời còn 9 cơ quan trung ương và 10 địa phương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân, phản ánh rõ sự chênh lệch lớn về tiến độ giữa các đơn vị.

Theo Công văn số 3729/BTC-QLCS - công văn mới nhất của Bộ Tài chính (tính đến 17h00 ngày 26/3/2026), đã có một bước chuyển tích cực khi 100% đơn vị hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê, khắc phục hoàn toàn tình trạng chậm đăng ký ở các mốc trước. Tuy nhiên, “điểm nghẽn” lại chuyển sang khâu gửi và duyệt báo cáo, khi vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ thấp so với bình quân chung.

Cụ thể, 7 cơ quan trung ương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (94%), trong đó có những đơn vị có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (40%), Đại học Quốc gia Hà Nội (62%). Ở địa phương, còn 6 tỉnh, thành phố có tỷ lệ gửi thấp, gồm Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Điện Biên, Ninh Bình, Lai Châu và Thanh Hóa.

Tiến độ duyệt báo cáo cũng là điểm đáng lo ngại tại thời điểm này khi có 3 cơ quan chưa thực hiện duyệt (tỷ lệ 0%), 13 cơ quan có tỷ lệ duyệt dưới mức bình quân của cả nước (88%), nhiều đơn vị ở mức rất thấp. Điều này cho thấy, không chỉ khâu thực hiện, mà cả công tác kiểm tra, phê duyệt ở cấp trên cũng chưa theo kịp yêu cầu tiến độ.

Đáng lưu ý, đối với tài sản kết cấu hạ tầng, dù số lượng đối tượng kiểm kê không lớn, nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực và địa phương có tỷ lệ gửi, duyệt thấp, thậm chí chưa thực hiện. Điều này phản ánh sự thiếu quyết liệt và chưa đồng bộ trong tổ chức triển khai thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương.

Có thể thấy, qua từng mốc thời gian, tiến độ tổng kiểm kê tài sản công đã có cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khâu đăng ký đối tượng kiểm kê, nhưng tiềm ẩn nguy cơ “về đích không đồng đều”. Trong bối cảnh chỉ còn rất ít thời gian để hoàn thành việc gửi báo cáo theo quy định (trước ngày 31/3/2026), việc tiếp tục chậm trễ, đặc biệt ở khâu gửi và duyệt báo cáo, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của toàn quốc. Do đó, việc Bộ Tài chính tiếp tục công khai tiến độ, “nêu tên” cụ thể các đơn vị chậm triển khai tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sức ép cần thiết để các đơn vị tăng tốc, bảo đảm hoàn thành đúng hạn.

Tăng tốc về đích, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài sản công

Với mục tiêu đảm bảo tiến độ thực hiện kiểm kê theo kế hoạch và thông tin số liệu kiểm kê được đầy đủ trước khi thực hiện khóa chức năng nhập, gửi báo cáo kiểm kê trên phần mềm Tổng kiểm kê, làm cơ sở cung cấp thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các đơn vị kiểm kê khẩn trương hoàn thành việc kiểm kê tài sản và gửi báo cáo kết quả kiểm kê cho cơ quan quản lý cấp trên xem xét, phê duyệt theo đúng kế hoạch.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan quản lý cấp trên khẩn trương rà soát tính đầy đủ, chính xác, logic theo Bộ chỉ tiêu gợi ý rà soát của Bộ Tài chính và thực tế quản lý, sử dụng tài sản, duyệt báo cáo và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp dưới đảm bảo thời hạn theo kế hoạch kiểm kê của bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Trường hợp phát hiện các lỗi logic, cần thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để điều chỉnh kịp thời.

Đặc biệt, giao cơ quan tài chính và các cơ quan quản lý chuyên ngành trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chưa đăng ký đối tượng kiểm kê, chưa gửi báo cáo kiểm kê hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn quy định. Xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm được giao làm ảnh hưởng tới tiến độ tổng kiểm kê của bộ, cơ quan trung ương, địa phương và cả nước.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, cùng việc áp dụng các giải pháp mạnh như công khai tiến độ và “nêu tên” các đơn vị chậm triển khai, cuộc tổng kiểm kê tài sản công đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong chặng nước rút, chỉ những đơn vị thực sự quyết liệt, tuân thủ nghiêm kỷ luật tiến độ mới có thể bảo đảm “về đích” đúng hạn.