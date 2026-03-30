DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

Diễn ra từ ngày 23/3 đến 27/3/2026, chương trình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên. Sự đồng hành này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn khẳng định rõ nét văn hóa doanh nghiệp nhân văn, gắn kết của DATC trong các hoạt động vì cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức khuyến khích toàn thể cán bộ nhân viên tham gia hiến máu tại điểm tiếp nhận tập trung: Trung tâm Y tế phường Đống Đa – số 1 Hoàng Cầu, Hà Nội. Bên cạnh đó, việc bố trí thời gian linh hoạt xuyên suốt tuần lễ cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân chủ động sắp xếp công việc, góp phần lan tỏa nghĩa cử nhân văn.

Trong thời gian tới, phát huy khí thế thi đua sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, DATC sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Đoàn thanh niên giữ vai trò xung kích, tiên phong trong việc phát động và triển khai các chương trình vì cộng đồng, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của tuổi trẻ DATC. Những hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng môi trường doanh nghiệp nhân văn, đoàn kết mà còn khẳng định hình ảnh DATC là đơn vị trách nhiệm, luôn đồng hành và sẻ chia cùng xã hội.