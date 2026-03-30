Khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về cải cách hệ thống chính sách thuế nói chung, chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng, đảm bảo tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân với quy định của pháp luật có liên quan.

Miễn, giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích làm việc trong ngành, lĩnh vực ưu tiên. Ảnh: TN

Đồng thời, bao quát đầy đủ các nội dung quy định chi tiết được giao tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, các nội dung thuộc thẩm quyền Chính phủ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục được khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân thời gian qua.

Nghị định sẽ kế thừa các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện hành qua quá trình thực hiện thời gian qua không phát sinh vướng mắc; đồng thời, đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng cải cách thuế của quốc tế.

Bổ sung 5 khoản thu nhập miễn thuế, giảm thuế

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc ban hành tháng 12/2025 tiếp tục duy trì miễn thuế đối với khoản thu nhập này, ngoài ra bổ sung 5 khoản thu nhập miễn thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Bám sát quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết về các khoản thu nhập này, phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ.

Cụ thể, quy định về một số khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 7/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, như miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Miễn thuế trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.

Miễn thuế trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược...

Quy định miễn thuế đối với toàn bộ tiền tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ; miễn thuế đối với tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ, khuyến khích người lao động.

Quy định về miễn thuế đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản nhằm thu hút vốn đầu tư, khuyến khích phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại, bền vững theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Sửa đổi, hoàn thiện quy định miễn thuế đối với tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả; thu nhập do Quỹ Bảo hiểm hưu trí bổ sung, Quỹ Hưu trí tự nguyện chi trả (bao gồm cả chi trả hàng tháng và một lần) nhằm khuyến khích sự phát triển của các chương trình hưu trí.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định miễn thuế, giảm thuế đối với một số khoản thu nhập để khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn thực hiện niêm yết, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, kênh phân phối chứng chỉ quỹ; phát triển các công cụ tài chính xanh, tài chính bền vững, sản phẩm phái sinh, các loại hình quỹ đầu tư phức hợp, quỹ hưu trí tự nguyện, phát triển nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp, qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, bao gồm:

Một là, quy định miễn thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu chính quyền địa phương tương tự như trái phiếu Chính phủ để thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu, giảm chi phí vốn.

Hai là, quy định cụ thể việc miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính của cá nhân được công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon của cá nhân được cấp tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh sau khi phát hành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong thực hiện các mục tiêu chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường.

Ba là, bổ sung giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán trong thời hạn 5 năm (đến ngày 31/12/2031) nhằm khuyến khích sự phát triển của các quỹ này theo định hướng của Đảng, Nhà nước; quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở thành lập theo pháp luật chứng khoán được nắm giữ từ 2 năm trở lên kể từ ngày mua theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15./.