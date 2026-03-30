Quản lý chặt tài sản công phục vụ an ninh mạng

Rõ 4 nhóm hình thức xử lý tài sản

Theo Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng tài sản công là các sản phẩm, giải pháp an ninh mạng cần tuân thủ đầy đủ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đối với tài sản phải thay thế do yêu cầu đổi mới kỹ thuật, công nghệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định thu hồi và thực hiện xử lý theo 4 hình thức gồm: giao đơn vị khác sử dụng, điều chuyển, bán hoặc thanh lý, tiêu hủy.

Trường hợp tài sản chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng, không thể sửa chữa hoặc việc sửa chữa không hiệu quả, được thực hiện thanh lý bằng hình thức phá dỡ, hủy bỏ hoặc bán theo quy định.

Siết chặt quản lý, sử dụng tài sản công là sản phẩm, giải pháp an ninh mạng. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, với các tài sản không còn nhu cầu sử dụng, các đơn vị phải thực hiện điều chuyển hoặc bán, tránh tình trạng để tồn đọng, lãng phí nguồn lực.

Riêng đối với tài sản thuộc diện phải tiêu hủy, việc xử lý phải tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ môi trường, với các hình thức như sử dụng hóa chất, biện pháp cơ học, đốt, chôn hoặc các hình thức khác theo quy định.

Chủ động quyết định tiêu chuẩn, định mức thiết bị

Bộ Tài chính cũng làm rõ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường số.

Theo đó, các thiết bị như máy vi tính, máy in, máy scan, máy hủy tài liệu, két sắt bảo mật… thuộc danh mục phục vụ công tác bảo mật trên môi trường số.

Việc quyết định số lượng, tiêu chuẩn, định mức sử dụng các thiết bị này được giao cho cơ quan, người có thẩm quyền hoặc được phân cấp, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và mức độ bí mật của thông tin.

Đối với mức giá, ngoài các trường hợp đã được quy định cụ thể, các cơ quan được phép chủ động quyết định phù hợp với giá thị trường, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

Hướng dẫn cụ thể về hao mòn, khấu hao tài sản

Liên quan đến việc tính hao mòn, khấu hao, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã ban hành Thông tư số 141/2025/TT-BTC hướng dẫn chi tiết.

Trong đó, đối với sản phẩm, giải pháp an ninh mạng là phần cứng, thời gian sử dụng được xác định theo quy định chung đối với tài sản cố định hữu hình. Các trường hợp phải thay thế, hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng… sẽ thực hiện xử lý theo quy định về tài sản công.

Đối với phần mềm (tài sản vô hình), các bộ, ngành, địa phương được giao chủ động ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn phù hợp với đặc thù quản lý. Trường hợp phát sinh vướng mắc, có thể trao đổi với cơ quan chuyên ngành để được hướng dẫn.

Đáng lưu ý, phần mềm gắn liền với máy móc, thiết bị và không thể tách rời sẽ được xác định là một tài sản thống nhất. Chi phí nâng cấp, mua bản quyền khi hết hạn sử dụng sẽ được tính vào kinh phí hoạt động của đơn vị.

Bộ Tài chính cũng đề xuất cần có quy định riêng về danh mục và thời gian sử dụng đối với sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, nhằm phù hợp với tính chất đặc thù, khác biệt so với tài sản phục vụ hành chính thông thường./.