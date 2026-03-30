Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Diệu Hoa

Diệu Hoa

14:17 | 30/03/2026
Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bình ổn giá các mặt hàng, đặc biệt là phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
Quản lý giá theo cơ chế thị trường có điều tiết, phân bón thuộc diện bình ổn

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian qua, công tác quản lý, điều hành giá được thực hiện nhất quán theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Nhà nước chỉ gián tiếp tác động đến sự hình thành và vận động của giá cả thông qua các biện pháp kinh tế vĩ mô và các công cụ bình ổn giá.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng thực hiện quản lý, điều tiết giá thông qua công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kê khai giá, niêm yết giá và công khai thông tin về giá được tăng cường nhằm đảm bảo minh bạch thị trường.

Đối với mặt hàng phân bón, theo quy định tại Luật Giá số 16/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 140/2025/QH15) và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP, mặt hàng phân bón gồm phân đạm, phân DAP, phân NPK thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá và Danh mục kê khai giá.

Theo đó, trong trường hợp mặt bằng giá phân bón không trong thời hạn Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng phân bón được quyền tự định giá và điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất và kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp tỉnh).

Trường hợp khi mặt bằng giá thị trường của mặt hàng phân bón biến động bất thường gây tác động lớn đến kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân hoặc khi cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh và mặt bằng giá phân bón có biến động bất thường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện bình ổn giá trên phạm vi cả nước và UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện bình ổn giá tại phạm vi địa phương.

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát
Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát. Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cho biết, công tác điều hành giá luôn được triển khai chủ động, linh hoạt, bám sát mục tiêu kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra. Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để xây dựng kịch bản điều hành giá, góp phần ổn định mặt bằng giá, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Trong năm 2025, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, Bộ đã kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh, cứu đói nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Siết kê khai, niêm yết giá vật tư nông nghiệp

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương triển khai các biện pháp quản lý, điều hành giá nhằm ổn định thị trường, giảm chi phí sản xuất và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế, lạm phát trên thế giới để kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả; giám sát chặt chẽ cung cầu, giá cả hàng hóa trong nước để chủ động xây dựng và điều chỉnh kịch bản điều hành giá, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.

Chính sách tài khóa sẽ tiếp tục được điều hành phối hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đồng thời, các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí sẽ tiếp tục được triển khai để góp phần giảm chi phí sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp và đời sống người dân, đồng thời thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh việc chủ động xây dựng phương án điều hành giá đối với các mặt hàng do Nhà nước định giá và dịch vụ công theo lộ trình thị trường, trên cơ sở đánh giá kỹ tác động đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, tránh điều chỉnh đồng loạt trong cùng thời điểm gây tác động bất lợi đến chỉ số giá tiêu dùng;

Sử dụng linh hoạt các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát bình ổn thị trường; đồng thời tăng cường triển khai và giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá, chú trọng các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh nhằm đảm bảo minh bạch thông tin về giá và điều hành giá của Chính phủ, góp phần ổn định tâm lý người tiêu dùng và hạn chế gia tăng kỳ vọng lạm phát.

Ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại một số khu vực trọng điểm đang tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu, chi phí nguyên liệu và vận tải tăng cao, áp lực lên mặt bằng giá phân bón ngày càng lớn. Trong bối cảnh xung đột địa chính trị làm gián đoạn chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào và vận tải tăng, gây áp lực lên giá phân bón, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị doanh nghiệp triển khai các giải pháp:

Thứ nhất, cân đối cung - cầu trong nước, duy trì sản xuất ổn định, tối đa công suất; minh bạch thị trường, kiểm soát phân phối để ngăn đầu cơ, giữ ổn định giá và nguồn cung.

Thứ hai, nâng cao năng lực dự báo, bám sát biến động quốc tế (giá năng lượng, logistics, nguyên liệu) để điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu, dự trữ; đồng thời đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc.

Thứ ba, tăng cường phối hợp với địa phương, hợp tác xã để nắm nhu cầu từng vùng, từng loại cây trồng, từ đó xây dựng kế hoạch cung ứng phù hợp, kịp thời.

Thứ tư, ưu tiên phân bổ nguồn hàng cho thị trường trong nước song song với xuất khẩu.
Diệu Hoa
Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Lễ báo công dâng Bác bồi dưỡng lý tưởng cho tuổi trẻ Bộ Tài chính

Lễ báo công dâng Bác bồi dưỡng lý tưởng cho tuổi trẻ Bộ Tài chính

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Hạ tầng GELEX công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với HSBC

Hạ tầng GELEX công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với HSBC

Trái phiếu xanh bước vào giai đoạn tăng tốc

Trái phiếu xanh bước vào giai đoạn tăng tốc

Quyết toán thuế năm 2025: Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định mới

Quyết toán thuế năm 2025: Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định mới

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

(TBTCO) - Thời hạn để các đơn vị gửi báo cáo trong cuộc tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 chỉ còn tính bằng ngày. Trước áp lực lớn về tiến độ và yêu cầu cao về chất lượng dữ liệu, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, việc công khai tiến độ, nêu tên các đơn vị chậm triển khai được xem là giải pháp mạnh, tạo áp lực trực tiếp và thúc đẩy toàn hệ thống tăng tốc.
Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang đặt ra những thách thức lớn đối với an ninh năng lượng của Việt Nam, từ nguồn cung đến giá cả. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Sơn - giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, Đại học RMIT Việt Nam chỉ ra các "điểm yếu" mang tính cấu trúc, đồng thời đề xuất giải pháp cấp bách nhằm giảm phụ thuộc và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.
Cục Dự trữ Nhà nước phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”

Cục Dự trữ Nhà nước phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”

(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2026), Cục Dự trữ Nhà nước đã phát động Cuộc thi viết "Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển", từ ngày 26/3 đến 31/5/2026.
Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

(TBTCO) - Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn.
Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

(TBTCO) - Hà Nội chính thức thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%/năm, kinh tế số chiếm 40% và hàng loạt đột phá về hạ tầng, môi trường, chất lượng sống, đặt nền tảng để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và vươn tầm khu vực.
Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

(TBTCO) - Chính phủ quyết định chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 586/QĐ-BTC về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2026.
Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 26/2026/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
Hạ tầng GELEX công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với HSBC

Hạ tầng GELEX công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với HSBC

Trái phiếu xanh bước vào giai đoạn tăng tốc

Trái phiếu xanh bước vào giai đoạn tăng tốc

Quyết toán thuế năm 2025: Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định mới

Quyết toán thuế năm 2025: Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định mới

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

Quản lý chặt tài sản công phục vụ an ninh mạng

Quản lý chặt tài sản công phục vụ an ninh mạng

Miễn, giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích làm việc trong ngành, lĩnh vực ưu tiên

Miễn, giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích làm việc trong ngành, lĩnh vực ưu tiên

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh