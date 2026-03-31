Ngày 31/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, nhu cầu mua yếu

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.200 - 5.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg. Các loại lúa chất lượng cao như OM 4218 và Nàng Hoa 9 tiếp tục duy trì mức giá cao hơn, phù hợp cho phân khúc xuất khẩu và tiêu thụ nội địa cao cấp.

Tại Đồng Tháp, giá lúa đông xuân tiếp tục giảm nhẹ do nguồn cung lớn và sức mua yếu. Nông dân vùng Dự án Ngọt hóa Gò Công ghi nhận giá lúa giảm, nhiều hộ lo ngại về lợi nhuận vụ tới. Tại các địa phương phía Đông của tỉnh, nông dân tập trung thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu CL 555 hôm nay ở mức 7.850 - 7.950 đồng/kg; gạo OM 5451 tiếp tục duy trì trong khoảng 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo OM 18 giữ ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.150 - 9.450 đồng/kg; OM 380 hiện duy trì ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; IR 504 dao động từ 8.000 - 8.100 đồng/kg; IR 50404 hiện ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; Sóc thơm với giá từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ dân sinh, giá gạo các loại không biến động. Theo đó, giá gạo Nàng Nhen cao nhất khoảng 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá lúa gạo của Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ, nhưng đang đối mặt với nhiều khó khăn mới. Sản lượng xuất khẩu tăng nhưng kim ngạch giảm, phản ánh rõ tác động từ biến động phức tạp của thị trường lương thực toàn cầu và áp lực chi phí vận tải.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn; gạo Jasmine dao động ở mức 430 - 434 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 381 - 385 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 363 - 367 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán dao động 351 - 355 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 304 - 308 USD/tấn./.