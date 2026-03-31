Ngày 31/3: Giá heo hơi tiếp đà trượt dài ở cả 3 miền trên cả nước

06:45 | 31/03/2026
Giá heo hơi hôm nay (31/3) tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng, với mức giảm phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên là khu vực có giá thấp nhất cả nước, trong khi miền Nam vẫn duy trì mặt bằng giá cao hơn, dù đã xuất hiện điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương.
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại cả ba miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm rải rác nhiều nơi. Cụ thể, heo hơi tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 62.000 đồng/kg.

Tuyên Quang giữ nguyên mức 62.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, các địa phương Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Điện Biên và Sơn La tiếp tục đi ngang ở mức 63.000 đồng/kg. Ngoài ra, Lào Cai và Lai Châu duy trì mức 62.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Giá heo Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm sâu tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt về mức 61.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện còn 67.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Nghệ An giữ mức 61.000 đồng/kg. Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 60.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm trên diện rộng. Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 2.000 đồng/kg, lần lượt xuống mức 68.000 đồng/kg, 67.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, An Giang và Cà Mau đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng đạt 68.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cà Mau ở mức 66.000 đồng/kg.

Riêng Đồng Nai giữ nguyên mức 69.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/3) nối đà phục hồi sau cú sập sâu của tuần trước đó. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.283.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.313.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay ở mức 70,25 USD/ounce, tăng 0,59 USD/ounce so với hôm qua.
Giá cao su thế giới hôm nay (31/3) phân hóa rõ nét. Cụ thể, trên sàn TOCOM, giá cao su RSS3 tăng 1,11 - 2,05%, lên 365 - 370 Yên/kg, trong khi trên sàn SHFE giằng co quanh mức 16.460 - 16.485 NDT/tấn. Trong nước, giá cao su hiện vẫn duy trì trạng thái ổn định tại các doanh nghiệp lớn, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu.
Giá lúa gạo hôm nay (31/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, trong khi giao dịch tại nhiều địa phương diễn ra cầm chừng, nhu cầu mua yếu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục duy trì mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Giá cà phê trong nước hôm nay (31/3) đi ngang nhưng xu hướng dài hạn chịu áp lực giảm mạnh, khi nguồn cung từ Brazil tăng và nhu cầu toàn cầu chưa phục hồi rõ nét. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, sau chuỗi phiên biến động trước đó.
Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bình ổn giá các mặt hàng, đặc biệt là phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
Dòng tiền đầu cơ quay trở lại trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến động đã tạo lực đỡ cho nhóm kim loại. Đáng chú ý, giá bạc đảo chiều tăng sau chuỗi 3 tuần suy yếu, bất chấp áp lực từ đồng USD mạnh. Trái lại, thị trường cà phê ghi nhận xu hướng suy yếu dưới áp lực từ triển vọng nguồn cung gia tăng tại Brazil.
(TBTCO) - Trước biến động mạnh của thị trường nhiên liệu hàng không, Petrolimex Aviation chủ động đa dạng nguồn cung, điều hành linh hoạt, đảm bảo Jet A-1 liên tục, không gián đoạn hoạt động bay.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (30/3) phục hồi nhẹ sau cú sập sâu của tuần trước đó. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.287.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 70,4 USD/ounce.
