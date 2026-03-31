Ngày 31/3: Giá heo hơi tiếp đà trượt dài ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại cả ba miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm rải rác nhiều nơi. Cụ thể, heo hơi tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 62.000 đồng/kg.

Tuyên Quang giữ nguyên mức 62.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, các địa phương Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Điện Biên và Sơn La tiếp tục đi ngang ở mức 63.000 đồng/kg. Ngoài ra, Lào Cai và Lai Châu duy trì mức 62.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Giá heo Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm sâu tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt về mức 61.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện còn 67.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Nghệ An giữ mức 61.000 đồng/kg. Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 60.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm trên diện rộng. Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 2.000 đồng/kg, lần lượt xuống mức 68.000 đồng/kg, 67.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, An Giang và Cà Mau đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng đạt 68.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cà Mau ở mức 66.000 đồng/kg.

Riêng Đồng Nai giữ nguyên mức 69.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.