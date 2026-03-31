Ngày 31/3: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Nhật Bản), duy trì đà tăng 1,11 - 2,05%, đưa các kỳ hạn tháng 4 - 6/2026 lên vùng 365 - 370 Yên/kg.

Tại sàn SHFE (Trung Quốc), thị trường rơi vào trạng thái trái chiều. Cụ thể, hợp đồng tháng 4/2026 tăng 50 NDT/tấn (+ 0,30%), lên mức 16.460 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 45 NDT/tấn (+ 0,27%), lên 16.500 NDT/tấn; hợp đồng tháng 8/2026 giảm 90 NDT/tấn (- 0,54%), về mức 16.485 NDT/tấn.

Trên sàn SICOM (Singapore), hợp đồng cao su giao tháng 4 giao dịch ở mức 199,1 US cent/kg, tăng 0,7%.

Thị trường cao su tự nhiên diễn biến trái chiều giữa các chủng loại, song xu hướng chung vẫn là tăng nhờ lực cầu ổn định và yếu tố hỗ trợ từ giá cao su tổng hợp.

Tại thị trường vật chất, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu RSS3 của Thái Lan tăng 1,24%, trong khi giá cao su khối ghi nhận mức giảm 0,77%.

Đáng chú ý, việc giá cao su butadien, đại diện cho cao su tổng hợp tăng mạnh và duy trì ở mức cao đang tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường cao su tự nhiên. Khi chênh lệch giá giữa hai loại nới rộng, một bộ phận người mua có xu hướng chuyển sang sử dụng cao su tự nhiên như một giải pháp thay thế.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn hiện duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước hiện chưa có nhiều biến động lớn do chịu ảnh hưởng chủ yếu từ xu hướng ổn định của giá cao su tự nhiên trên thị trường quốc tế./.