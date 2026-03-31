Thị trường

Ngày 31/3: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước đi ngang

06:45 | 31/03/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (31/3) phân hóa rõ nét. Cụ thể, trên sàn TOCOM, giá cao su RSS3 tăng 1,11 - 2,05%, lên 365 - 370 Yên/kg, trong khi trên sàn SHFE giằng co quanh mức 16.460 - 16.485 NDT/tấn. Trong nước, giá cao su hiện vẫn duy trì trạng thái ổn định tại các doanh nghiệp lớn, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu.
Giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM hôm nay tăng 1,11 - 2,05%, lên 365 - 370 Yên/kg. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Nhật Bản), duy trì đà tăng 1,11 - 2,05%, đưa các kỳ hạn tháng 4 - 6/2026 lên vùng 365 - 370 Yên/kg.

Tại sàn SHFE (Trung Quốc), thị trường rơi vào trạng thái trái chiều. Cụ thể, hợp đồng tháng 4/2026 tăng 50 NDT/tấn (+ 0,30%), lên mức 16.460 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 45 NDT/tấn (+ 0,27%), lên 16.500 NDT/tấn; hợp đồng tháng 8/2026 giảm 90 NDT/tấn (- 0,54%), về mức 16.485 NDT/tấn.

Trên sàn SICOM (Singapore), hợp đồng cao su giao tháng 4 giao dịch ở mức 199,1 US cent/kg, tăng 0,7%.

Thị trường cao su tự nhiên diễn biến trái chiều giữa các chủng loại, song xu hướng chung vẫn là tăng nhờ lực cầu ổn định và yếu tố hỗ trợ từ giá cao su tổng hợp.

Tại thị trường vật chất, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu RSS3 của Thái Lan tăng 1,24%, trong khi giá cao su khối ghi nhận mức giảm 0,77%.

Đáng chú ý, việc giá cao su butadien, đại diện cho cao su tổng hợp tăng mạnh và duy trì ở mức cao đang tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường cao su tự nhiên. Khi chênh lệch giá giữa hai loại nới rộng, một bộ phận người mua có xu hướng chuyển sang sử dụng cao su tự nhiên như một giải pháp thay thế.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn hiện duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước hiện chưa có nhiều biến động lớn do chịu ảnh hưởng chủ yếu từ xu hướng ổn định của giá cao su tự nhiên trên thị trường quốc tế./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Bài liên quan

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Ngày 30/3: Giá cao su butadien trên sàn SHFE ở vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại

Ngày 30/3: Giá cao su butadien trên sàn SHFE ở vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại

Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng

Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng

Dành cho bạn

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Đọc thêm

Ngày 31/3: Giá heo hơi tiếp đà trượt dài ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 31/3: Giá heo hơi tiếp đà trượt dài ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (31/3) tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng, với mức giảm phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên là khu vực có giá thấp nhất cả nước, trong khi miền Nam vẫn duy trì mặt bằng giá cao hơn, dù đã xuất hiện điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương.
Ngày 31/3: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Ngày 31/3: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/3) nối đà phục hồi sau cú sập sâu của tuần trước đó. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.283.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.313.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay ở mức 70,25 USD/ounce, tăng 0,59 USD/ounce so với hôm qua.
Ngày 31/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, nhu cầu mua yếu

Ngày 31/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, nhu cầu mua yếu

Giá lúa gạo hôm nay (31/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, trong khi giao dịch tại nhiều địa phương diễn ra cầm chừng, nhu cầu mua yếu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục duy trì mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (31/3) đi ngang nhưng xu hướng dài hạn chịu áp lực giảm mạnh, khi nguồn cung từ Brazil tăng và nhu cầu toàn cầu chưa phục hồi rõ nét. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, sau chuỗi phiên biến động trước đó.
Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bình ổn giá các mặt hàng, đặc biệt là phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
Giá bạc đảo chiều tăng sau 3 tuần suy yếu

Giá bạc đảo chiều tăng sau 3 tuần suy yếu

Dòng tiền đầu cơ quay trở lại trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến động đã tạo lực đỡ cho nhóm kim loại. Đáng chú ý, giá bạc đảo chiều tăng sau chuỗi 3 tuần suy yếu, bất chấp áp lực từ đồng USD mạnh. Trái lại, thị trường cà phê ghi nhận xu hướng suy yếu dưới áp lực từ triển vọng nguồn cung gia tăng tại Brazil.
Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

(TBTCO) - Trước biến động mạnh của thị trường nhiên liệu hàng không, Petrolimex Aviation chủ động đa dạng nguồn cung, điều hành linh hoạt, đảm bảo Jet A-1 liên tục, không gián đoạn hoạt động bay.
Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng

Ngày 30/3: Giá bạc trong nước và thế giới hồi phục tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (30/3) phục hồi nhẹ sau cú sập sâu của tuần trước đó. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.287.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 70,4 USD/ounce.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

Doanh nghiệp bảo hiểm “xoay trục” để cân bằng hiệu quả kinh doanh

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Giá cao su chịu tác động dây chuyền từ xung đột Trung Đông

Áp lực chi phí gia tăng, Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp

Áp lực chi phí gia tăng, Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp

Gỡ “điểm nghẽn” nhân lực ESG để khơi thông dòng vốn bền vững

Gỡ “điểm nghẽn” nhân lực ESG để khơi thông dòng vốn bền vững

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng