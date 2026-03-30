Chứng khoán

Giảm thuế thu nhập cá nhân từ lợi tức đầu tư - thêm cú hích chính sách cho ngành quỹ

Tùng Linh

23:19 | 30/03/2026
(TBTCO) - Thu nhập từ lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản nằm trong nhóm được đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản. Thời gian áp dụng dự kiến kéo dài trong 5 năm, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2031.

Tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của ngành quản lý quỹ Việt Nam hiện tương đương khoảng 6 - 6,5% GDP. Ảnh minh họa.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung ưu đãi thuế này nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành quỹ trong nước, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư cá nhân chuyển dịch từ đầu tư trực tiếp sang đầu tư và nắm giữ chứng chỉ quỹ. Đây cũng là một bước đi phù hợp với định hướng tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng cơ cấu nhà đầu tư cân bằng hơn, với sự gia tăng vai trò của các nhà đầu tư tổ chức.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 góp phần thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng tại các văn bản liên quan đến việc thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên, nhất là lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế đã được xác định trong các nghị quyết chiến lược được Bộ Chính trị ban hành trong thời gian qua.

Thực tế cho thấy, ngành quản lý quỹ Việt Nam những năm gần đây đã có bước phát triển đáng kể, nhưng quy mô vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của ngành quản lý quỹ Việt Nam hiện mới tương đương khoảng 6 - 6,5% GDP, thấp hơn nhiều so với các thị trường trong khu vực. Một trong những nguyên nhân chính là sự tham gia còn hạn chế của nhà đầu tư cá nhân vào kênh quỹ, khi thói quen đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu vẫn chiếm ưu thế.

Ưu đãi thuế đối với lợi tức từ quỹ được xem là công cụ quan trọng để thay đổi hành vi nhà đầu tư. Việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp cải thiện lợi suất thực nhận, qua đó tăng sức hấp dẫn của chứng chỉ quỹ so với các kênh đầu tư khác. Đồng thời, cơ chế này cũng khuyến khích nhà đầu tư nắm giữ dài hạn, thay vì giao dịch ngắn hạn theo biến động thị trường.

Đề xuất giảm thuế không đứng độc lập, mà đi cùng với loạt chính sách đã và đang được triển khai nhằm hoàn thiện hệ sinh thái ngành quỹ. Năm 2025 đánh dấu giai đoạn tăng tốc khi Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán được phê duyệt, cùng việc ban hành Thông tư số 136/2025/TT-BTC. Lần đầu tiên, các sản phẩm như quỹ thị trường tiền tệ và quỹ trái phiếu hạ tầng được đưa vào khung pháp lý chính thức, góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

Theo các chuyên gia trong ngành, việc hoàn thiện khung pháp lý và bổ sung ưu đãi thuế có thể tạo ra tác động cộng hưởng trong trung và dài hạn. Chính sách thuế có thể đóng vai trò “kích cầu”, thúc đẩy dòng tiền tham gia vào các sản phẩm này. Khi đó, ngành quản lý quỹ không chỉ gia tăng quy mô, mà còn nâng cao chất lượng, thông qua việc thu hút thêm dòng vốn dài hạn và nâng chuẩn quản trị công ty./.

Từ khóa:
quỹ đầu tư chính sách thuế thu nhập cá nhân

