Báo cáo tài chính kiểm toán 2025: Vietjet tăng trưởng lợi nhuận vượt kế hoạch, củng cố nền tảng tài chính và mở rộng quốc tế

Kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt kế hoạch, hiệu quả cải thiện rõ nét

Theo báo cáo kiểm toán năm 2025, Vietjet doanh thu hợp nhất 82.093 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.630 tỷ đồng, tăng trưởng 44,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhấ đạt 2.123 tỷ đồng, tăng trưởng 51,2% so với cùng kỳ.

Kết quả lợi nhuận vượt hơn 120% kế hoạch năm, phản ánh sự phục hồi bền vững của nhu cầu hàng không và năng lực tối ưu chi phí, khai thác hiệu quả của hãng.

Ở công ty mẹ, Vietjet đạt doanh thu 81.426 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế 2.462 tỷ đồng và 1.968 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 40,8% và 51,1% so với cùng kỳ năm kế trước.

Nền tảng tài chính duy trì an toàn, tăng cường năng lực vốn

Tại thời điểm 31/12/2025, báo cáo kiểm toán ghi nhận tổng tài sản của Vietjet đạt 139.459 tỷ đồng. Nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu đạt 2,25 lần và hệ số thanh khoản là 1,53 lần.

Các chỉ số tài chính duy trì trong ngưỡng an toàn của ngành, cho thấy Vietjet có khả năng thanh khoản tốt và cấu trúc vốn hợp lý.

Trong năm, Vietjet đã tăng vốn chủ sở hữu thêm 5.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu, góp phần nâng cao năng lực tài chính cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Đồng thời, hãng đóng góp 10.537 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, thể hiện vai trò của doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn.

Tăng trưởng sản lượng và mở rộng mạng bay quốc tế

Năm 2025, Vietjet vận hành hiệu quả với 28,2 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ; 153.000 chuyến bay, tăng 11,2% so với cùng kỳ; 113.923 tấn hàng hóa vận chuyển.

Không những thế, Hãng tiếp tục mở rộng mạng bay với 254 đường bay (52 nội địa, 202 quốc tế); 22 đường bay mới, tập trung vào Trung Quốc và Trung Á.

Chiến lược mở rộng quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng dài hạn, góp phần đa dạng hóa nguồn doanh thu cho hãng và giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa.

Đầu tư đội bay, hạ tầng kỹ thuật và năng lực vận hành

Trong năm 2025, Vietjet tiếp tục triển khai chiến lược đầu tư dài hạn khi mở rộng đội bay với các dòng tàu hiện đại như Airbus A321neo và A330neo. Hãng cũng ký kết hợp tác động cơ và bảo dưỡng với Rolls-Royce; đồng thời tăng quy mô đội bay toàn hệ thống, bao gồm cả Vietjet Thái Lan.

Song song đó, Hãng đẩy mạnh hát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Vietjet cũng tăng cường đầu tư nguồn nhân lực thông qua Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) với 162.000 lượt học viên trong năm.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, Hãng đã phát triển hạ tầng kỹ thuật, trong đó có dự án Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay (Hangar) tại Long Thành với tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, quy mô 8,4 ha, khi hoàn thành có thể tiếp nhận và bảo dưỡng đồng thời 6 tàu bay thân hẹp và 2 tàu bay thân rộng, hoặc tối đa 10 tàu bay thân hẹp.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng và chuyển đổi số

Cũng trong năm 2025, Vietjet tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác thông qua việc ra mắt hạng vé Business, mở rộng phân khúc khách hàng, cũng như phát triển chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy.

Đặc biệt hơn, Vietjet đã tăng cường ứng dụng công nghệ số: đặt vé đa kênh, trợ lý AI, sinh trắc học và quản trị vận hành thời gian thực.

Việc tự phục vụ mặt đất tại các sân bay trọng điểm giúp Vietjet nâng cao tỷ lệ đúng giờ và tối ưu chi phí khai thác.

Triển vọng 2026: Nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững

Bước sang năm 2026, Vietjet định hướng tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, đặc biệt các đường bay dài.

Hãng cũng chú trọng tăng cường hiệu quả khai thác đội bay thân rộng; kết hợp với việc đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu chi phí; cũng như phát triển các sáng kiến ESG và hàng không bền vững.

Với nền tảng tài chính ổn định, năng lực vận hành linh hoạt và chiến lược mở rộng rõ ràng, Vietjet tự tin duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo giá trị bền vững cho cổ đông và nhà đầu tư trong trung và dài hạn./.