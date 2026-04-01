Phát hiện sai phạm dữ liệu quan trắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì?

Diệu Hoa

Diệu Hoa

16:00 | 01/04/2026
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận, những sai phạm tại các trạm quan trắc phát thải vừa qua chủ yếu bắt nguồn từ việc giám sát kỹ thuật và hậu kiểm chưa theo kịp thực tiễn. Bộ cam kết xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật và quản lý dữ liệu để siết chặt kiểm soát.
Quyết truy trách nhiệm và siết chặt quản lý

Tại họp báo thường kỳ sáng 1/4 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Xuân Hải đã trả lời xung quanh tình trạng can thiệp, sửa số liệu quan trắc cũng như công tác quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh, các hành vi can thiệp, làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường là vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước và niềm tin của xã hội.

Theo Luật Bảo vệ môi trường (năm 2020), Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT, trách nhiệm quản lý hệ thống quan trắc được phân định rõ ràng: doanh nghiệp chịu trách nhiệm lắp đặt, vận hành và đảm bảo dữ liệu trung thực; cơ quan quản lý nhà nước giám sát, kiểm tra và hậu kiểm.

Theo ông Hải, từ các vụ việc vừa qua có thể nhận diện một số tồn tại, trong đó, một số hệ thống còn có lỗ hổng trong kiểm soát kỹ thuật, đặc biệt trong truyền và quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, một số hành vi vi phạm tinh vi, có chủ đích, lợi dụng kẽ hở kỹ thuật. Trong khi đó, hệ thống trước đây chưa được thiết kế đầy đủ để phát hiện tất cả các hành vi này.

“Việc can thiệp, làm sai lệch số liệu quan trắc là hành vi vi phạm pháp luật, trước hết thuộc trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống” - ông Hải khẳng định.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố 74 bị can với 10 tội danh liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xác định có gần 160 trạm quan trắc bị can thiệp, làm sai lệch dữ liệu. Con số này chiếm gần 55% tổng số trạm trên toàn quốc.

Ông Hải cũng nhấn mạnh, đây không phải là khoảng trống của hệ thống pháp luật, mà là vấn đề trong tổ chức thực hiện, cần tiếp tục được siết chặt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật và quản lý dữ liệu để siết chặt kiểm soát.

Trước mắt, các địa phương được yêu cầu kiểm tra đồng bộ hệ thống, niêm phong cổng kết nối, quản lý tài khoản, giám sát camera và lưu trữ dữ liệu gốc. Kiểm tra đột xuất, kiểm tra đối chứng và hậu kiểm sẽ tập trung vào những cơ sở có dấu hiệu bất thường.

Để đảm bảo minh bạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ siết chặt quyền truy cập và cấu hình hệ thống, tăng giám sát từ xa, phân tích dữ liệu bất thường, cảnh báo sớm và hoàn thiện quy định kỹ thuật nhằm nâng cao bảo mật, toàn vẹn dữ liệu.

Phát hiện sai phạm dữ liệu quan trắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì?
Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Cục trưởng Cục Môi trường thông tin tại cuộc họp.

Ông Hải nhấn mạnh, Bộ cũng sẽ siết kỷ cương công tác cán bộ và rà soát chặt chẽ quy trình đấu thầu các dự án quan trắc. Đồng thời, yêu cầu quan trọng nhất là đảm bảo hệ thống quan trắc môi trường vận hành ổn định, không gián đoạn, để cung cấp dữ liệu chính xác cho quản lý nhà nước, đặc biệt trong thu phí khí thải và nước thải.

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục giám sát dữ liệu tự động theo thời gian thực, phát hiện sớm các thông số vượt quy chuẩn và yêu cầu cơ sở khắc phục kịp thời.

Bộ cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ để nâng cao khả năng phát hiện bất thường, đảm bảo dữ liệu quan trắc chính xác và đáng tin cậy.

“Với những giải pháp này, hệ thống quan trắc môi trường trên cả nước sẽ duy trì ổn định, liên tục và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường" - ông Hải nhấn mạnh.

Tăng kiểm tra đột xuất, siết chặt giám sát dữ liệu môi trường

Liên quan đến câu hỏi về giải pháp để doanh nghiệp thực hiện nghiêm, đáp ứng các quy chuẩn môi trường, Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Xuân Hải khẳng định, hệ thống pháp lý hiện nay đã cơ bản đầy đủ, nhưng việc thực thi cần được tăng cường để đảm bảo hiệu quả và minh bạch.

Các cơ sở thuộc diện quan trắc tự động, liên tục phải lắp đặt hệ thống đo nước thải, khí thải đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật: thiết bị đo chuẩn xác, camera giám sát, hệ thống lấy mẫu tự động, bộ thu nhận và truyền dữ liệu. Tất cả số liệu phải được truyền trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước địa phương, đầy đủ thông số, kết quả đo, đơn vị, thời gian và trạng thái hoạt động của thiết bị.

Phát hiện sai phạm dữ liệu quan trắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì?
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ để nâng cao khả năng phát hiện bất thường, đảm bảo dữ liệu quan trắc chính xác và đáng tin cậy. Ảnh: Thanh Hoa
Đối với các cổng kết nối không sử dụng, ông Hải nhấn mạnh, doanh nghiệp phải niêm phong; tài khoản quản trị cao nhất của thiết bị (data logger) phải được cung cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm soát cấu hình và phần mềm vận hành hệ thống.

Hiện nay, giám sát hệ thống được thực hiện theo nhiều lớp. Doanh nghiệp phải tự vận hành, kiểm tra, bảo trì, hiệu chuẩn, lập hồ sơ quản lý và nhật ký vận hành.

Hệ thống phải được kiểm tra chất lượng trước khi hoạt động chính thức và định kỳ hằng năm bởi đơn vị độc lập, bao gồm kiểm tra vị trí quan trắc, khả năng thu thập, lưu trữ, truyền dữ liệu và đối chứng để đánh giá độ chính xác.

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm giám sát liên tục, đánh giá kết quả quan trắc và so sánh với giá trị tối đa cho phép. Khi dữ liệu bị gián đoạn hoặc vượt quy chuẩn, cơ sở phải thực hiện biện pháp khắc phục theo quy định.

Về bảo mật dữ liệu, các Sở được cung cấp tài khoản tối cao của hệ thống để quản lý các cổng kết nối, cấu hình và quá trình nâng cấp phần mềm điều khiển (firmware).

Ông Hải cho biết: “Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định kỹ thuật và quy trình quản lý dữ liệu, tăng tính bảo mật, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, giám sát từ xa và phát hiện sớm các hành vi can thiệp trái phép".

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Theo Thứ trưởng, công nghệ lạc hậu luôn gắn với ô nhiễm, cần kiên quyết loại bỏ. Các sự cố môi trường lớn trước đây đã được xử lý, do đó, các vấn đề hiện nay cũng phải xử lý được.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật mới về nước thải, đồng thời quy định lộ trình áp dụng đến năm 2031. Mục tiêu là tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian chuyển đổi công nghệ, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Quan điểm chung, quan trắc là công cụ giám sát, nhưng doanh nghiệp bắt buộc phải xử lý ô nhiễm thực chất, không thể chỉ làm đẹp số liệu để thay thế cho việc đầu tư công nghệ xử lý ô nhiễm.
Diệu Hoa
Bài liên quan

Nông nghiệp - trụ cột tăng trưởng nếu được “tiếp sức”

Nông nghiệp - trụ cột tăng trưởng nếu được “tiếp sức”

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Chủ động kịch bản ứng phó xung đột Trung Đông, giữ vững chuỗi xuất khẩu nông sản

Chủ động kịch bản ứng phó xung đột Trung Đông, giữ vững chuỗi xuất khẩu nông sản

Dành cho bạn

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Đọc thêm

Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
Tăng cường kiểm soát quan trắc môi trường, ngăn chặn gian lận dữ liệu

Tăng cường kiểm soát quan trắc môi trường, ngăn chặn gian lận dữ liệu

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 3154/BNNNMT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra và giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải trên địa bàn.
Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
Việt Nam năm 2025 có gần 15 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 42%

Việt Nam năm 2025 có gần 15 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 42%

(TBTCO) - Năm 2025, diện tích rừng của Việt Nam đạt gần 15 triệu ha, với tỷ lệ che phủ trên toàn quốc vượt mức 42%.
Tìm giải pháp công nghệ, chính sách thúc đẩy giao thông xanh tại TP. Hồ Chí Minh

Tìm giải pháp công nghệ, chính sách thúc đẩy giao thông xanh tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ngày 31/3, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kỹ thuật “Thúc đẩy phương tiện giao thông cơ giới cá nhân phát thải thấp tại TP. Hồ Chí Minh: Giải pháp về công nghệ, chính sách và thị trường”.
Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

(TBTCO) - Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có với loạt dự án chống ngập cấp bách, nhằm giảm thiểu tình trạng úng ngập kéo dài mỗi khi mưa lớn. 10 dự án cấp bách đang được triển khai gồm: 2 dự án hệ thống thoát nước, 7 hồ điều hòa và 1 dự án hỗ trợ kiểm soát ngập toàn thành phố.
Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

(TBTCO) - Việc triển khai khung pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ vận hành sàn giao dịch các-bon đang đánh dấu bước chuyển quan trọng của Việt Nam từ giai đoạn xây dựng chính sách sang vận hành thực tế. Không chỉ là công cụ hỗ trợ giảm phát thải, thị trường các-bon còn mở ra dư địa lớn cho dòng vốn xanh và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.
