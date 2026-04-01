Ngày 1/4: Giá cao su thế giới giằng co khi giá dầu chưa bình ổn trở lại

Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,7% (0,5 Baht) lên mức 75.8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,4% (1,5 Yên) về mức 363,5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 0,4% (70 Nhân dân tệ) về mức 16,390 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4 ở mức 200 UScent/kg, tăng 0,1%.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn xa hơn tại Nhật Bản tiếp tục tăng, đánh dấu phiên tăng thứ 5 liên tiếp, khi đồng Yên rơi xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm và giá dầu tăng mạnh, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn Osaka (OSE) tăng 6,5 Yên, tương đương 1,74%, lên 380,7 Yên/kg, tương đương khoảng 2,38 USD/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 40 Nhân dân tệ, tương đương 0,24%, lên 16.540 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.395,05 USD/tấn. Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 5, loại cao su tổng hợp giảm 435 Nhân dân tệ, tương đương 2,4%, xuống còn 17.725 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.