Tài chính

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III: Xây dựng kho dự trữ "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp"

Đức Minh

13:07 | 01/04/2026
(TBTCO) - Kết quả đợt kiểm tra mùa Xuân năm 2026 cho thấy, các điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý chất lượng lương thực, vật tư dự trữ quốc gia lưu kho, đồng thời duy trì tốt phong trào xây dựng kho dự trữ "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp".
Đảm bảo chất lượng lương thực, vật tư dự trữ lưu kho

Ông Nguyễn Văn Định - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III cho biết, ngay từ đầu năm 2026, thực hiện Công văn số 116/CDT-KHCNBQ của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra mùa Xuân năm 2026 và thành lập Đoàn kiểm tra mùa Xuân năm 2026. Theo đó, đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại 20/20 điểm kho dự trữ quốc gia phân tán ở 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên.

Nội dung kiểm tra bao gồm: chất lượng hàng hóa; chất lượng bảo quản lương thực, vật tư dự trữ quốc gia; công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lũ, an ninh bảo vệ…; phong trào xây dựng kho dự trữ "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp"; vệ sinh trong kho không chứa hàng; vệ sinh ngoài kho, xung quanh điểm kho; chỉnh trang công sở.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III Nguyễn Văn Định (thứ 3, từ trái sang) kiểm tra công tác quản lý và bảo quản lương thực dự trữ quốc gia. Ảnh: Văn Trường

Qua kiểm tra cho thấy, 20/20 điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia lưu kho. Trong quá trình bảo quản, hàng hóa lưu kho luôn ổn định, đảm bảo an toàn, không có diễn biến phát sinh trong quá trình bảo quản; chất lượng vật tư cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn; dụng cụ và các thiết bị, vật tư đi kèm đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

Tại thời điểm kiểm tra, 100% các ngăn/lô kho hiện đang bảo quản hàng hóa không bị đọng sương, không bị men mốc, nhiệt độ khối hạt ổn định; các ngăn/lô kho bảo quản thóc và gạo có nồng độ khí ni-tơ đạt yêu cầu.

Xây mô hình điểm kho kiểu mẫu

Đoàn kiểm tra mùa Xuân năm 2026 của Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực III đã xác định 3 điểm kho dự trữ xếp đồng loại A; 6 điểm kho dự trữ xếp đồng loại B; 9 điểm kho dự trữ xếp đồng loại B. Đơn vị đã nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng Điểm kho dự trữ ĐK10 (Kho Cẩm Phúc) là mô hình điểm kho dự trữ “kiểu mẫu” để nhân rộng trong toàn đơn vị.

Cụ thể, trong bảo quản lương thực dự trữ quốc gia, các điểm kho thuộc chi cục đã bảo quản hơn 27.000 tấn thóc và gần 57.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 đảm bảo độ kín, nồng độ khí ni-tơ đạt chuẩn đúng quy chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, các điểm kho đã thực hiện bảo quản đảm bảo chất lượng, an toàn đối với 8 mặt hàng vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, gồm: phao tròn, phao áo, bè nhẹ, nhà bạt, máy khoan phá bê tông, máy bơm nước chữa cháy, máy phát điện, xuồng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các điểm kho dự trữ đã thực hiện tốt công tác bảo quản thường xuyên, định kỳ đối với từng loại hàng hóa theo quy định. Hàng hóa bảo quản luôn ổn định, an toàn, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Các ngăn/lô kho chứa hàng có đầy đủ hồ sơ theo quy định; chế độ theo dõi, kiểm tra, ghi chép sổ theo dõi bảo quản đã được các điểm kho dự trữ thực hiện tốt theo hướng dẫn.

Cụ thể, việc kiểm tra định kỳ, đột xuất của lãnh đạo điểm kho; hướng dẫn của kỹ thuật bảo quản điểm kho và việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của thủ kho được duy trì thường xuyên, thực hiện nghiêm túc; sau kiểm tra có ý kiến nhận xét, đánh giá và chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình bảo quản; ghi chép sổ sạch sẽ, rõ ràng.

Công tác vệ sinh trong kho đang chứa hàng và kho không chứa hàng sạch sẽ; hệ thống phòng chống chuột, các sinh vật hại; hệ thống điện chiếu sáng trong kho; công tác che chắn lô hàng đầy đủ và đảm bảo hiệu quả. Công tác vệ sinh, bảo quản, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác nhập kho, bảo quản hàng hóa lưu kho và xuất kho đã được các điểm kho dự trữ ngày càng quan tâm và duy trì thực hiện thường xuyên.

Kho dự trữ "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp"

Đánh giá về việc kiểm tra vùng kho “An toàn”, ông Nguyễn Văn Định cho biết, về cơ bản, các điểm kho có đầy đủ hệ thống sổ sách, bảng quy định, nội quy, có đầy đủ phương án và được duy trì thường xuyên; mở sổ theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ tại đơn vị sử dụng, thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá tình trạng; công cụ, dụng cụ được vệ sinh sạch sẽ và sắp xếp ở nơi dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm; bảo quản, bảo dưỡng, vận hành máy móc, trang thiết bị duy trì thường xuyên.

Các điểm kho đã tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật nhà nước, chú trọng công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt cũng được các điểm kho thực hiện nghiêm túc; vật tư dụng cụ đầy đủ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; trang thiết bị công nghệ thông tin tại các điểm kho vận hành hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu khai thác và quản lý có hiệu quả.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về kết quả kiểm tra vùng kho “Xanh - Sạch - Đẹp”, đại diện lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III cho hay, môi trường cảnh quan tại các điểm kho thuộc chi cục khang trang, xanh, sạch, đẹp. Các đơn vị thường xuyên dọn dẹp, duy trì vệ sinh, khơi thông cống, rãnh thoát nước, phát dọn xung quanh kho; khu vực văn phòng làm việc đảm bảo sạch sẽ; vật liệu kê lót sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.

Để đạt được kết quả này, các cán bộ, công chức và thủ kho các điểm kho đã đầu tư, nghiên cứu, quy hoạch mang tính lâu dài để lựa chọn trồng các loại cây phù hợp tại các vùng kho; bố trí nhân lực, công sức và kinh phí để cải tạo các kho dự trữ. Bên cạnh đó, nhiều điểm kho đã tận dụng tốt lao động, đất đai và ao cứu hỏa để trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc tốt cây trồng vật nuôi hiện có để mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống cán bộ, công chức.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại các Điểm kho dự trữ, Đoàn kiểm tra đánh giá, các điểm kho dự trữ đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhằm động viên công chức và người lao động thi đua lập thành tích hoàn thành kế hoạch năm 2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III biểu dương, khen thưởng các điểm kho dự trữ đạt thành tích nổi bật trong công tác quản lý chất lượng vật tư, hàng hóa; chất lượng công tác bảo quản; duy trì phong trào xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”./.

Nâng hiệu quả công tác quản lý chất lượng, bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III Nguyễn Văn Định cho biết, qua thực hiện kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đề nghị các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia, sẵn sàng xuất cấp khi có chỉ đạo của cấp trên và tiếp tục duy trì xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng, bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia theo quy định.
Từ khóa:
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III kho dự trữ dự trữ quốc gia Kết quả đợt kiểm tra mùa Xuân năm 2026

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm. Chi ngân sách quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển tăng mạnh với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
(TBTCO) - 3 tháng đầu năm 2026, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc chậm hoàn thiện cơ chế, chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phân bổ và giải ngân vốn. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã chủ động làm việc với các bộ chủ chương trình nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức lễ phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành, hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 – 7/8/2026).
(TBTCO) - Theo số liệu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2026 từ Thống kê TP. Hà Nội công bố ngày 4/3 cho thấy, quý I/2026, Hà Nội duy trì đà tăng trưởng ổn định ở cả ba khu vực kinh tế, trong đó dịch vụ tiếp tục là khu vực đạt nhiều kết quả tích cực.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
(TBTCO) - Năm 2025 ghi nhận bước tiến nổi bật của đầu tư công khi tổng vốn giải ngân đạt gần 98% kế hoạch, tương đương 887.581 tỷ đồng, tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn quy mô so với năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh sự quyết liệt trong điều hành của Chính phủ mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét từ cải cách thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rút ngắn thủ tục hành chính - những yếu tố then chốt giúp khơi thông các "điểm nghẽn" kéo dài trong nhiều năm qua.
(TBTCO) - 1 USD = 25.073 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 4/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh