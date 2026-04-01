Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III: Xây dựng kho dự trữ "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp"

Đảm bảo chất lượng lương thực, vật tư dự trữ lưu kho

Ông Nguyễn Văn Định - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III cho biết, ngay từ đầu năm 2026, thực hiện Công văn số 116/CDT-KHCNBQ của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra mùa Xuân năm 2026 và thành lập Đoàn kiểm tra mùa Xuân năm 2026. Theo đó, đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại 20/20 điểm kho dự trữ quốc gia phân tán ở 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên.

Nội dung kiểm tra bao gồm: chất lượng hàng hóa; chất lượng bảo quản lương thực, vật tư dự trữ quốc gia; công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lũ, an ninh bảo vệ…; phong trào xây dựng kho dự trữ "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp"; vệ sinh trong kho không chứa hàng; vệ sinh ngoài kho, xung quanh điểm kho; chỉnh trang công sở.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III Nguyễn Văn Định (thứ 3, từ trái sang) kiểm tra công tác quản lý và bảo quản lương thực dự trữ quốc gia. Ảnh: Văn Trường

Qua kiểm tra cho thấy, 20/20 điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia lưu kho. Trong quá trình bảo quản, hàng hóa lưu kho luôn ổn định, đảm bảo an toàn, không có diễn biến phát sinh trong quá trình bảo quản; chất lượng vật tư cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn; dụng cụ và các thiết bị, vật tư đi kèm đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

Tại thời điểm kiểm tra, 100% các ngăn/lô kho hiện đang bảo quản hàng hóa không bị đọng sương, không bị men mốc, nhiệt độ khối hạt ổn định; các ngăn/lô kho bảo quản thóc và gạo có nồng độ khí ni-tơ đạt yêu cầu.

Xây mô hình điểm kho kiểu mẫu Đoàn kiểm tra mùa Xuân năm 2026 của Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực III đã xác định 3 điểm kho dự trữ xếp đồng loại A; 6 điểm kho dự trữ xếp đồng loại B; 9 điểm kho dự trữ xếp đồng loại B. Đơn vị đã nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng Điểm kho dự trữ ĐK10 (Kho Cẩm Phúc) là mô hình điểm kho dự trữ “kiểu mẫu” để nhân rộng trong toàn đơn vị.

Cụ thể, trong bảo quản lương thực dự trữ quốc gia, các điểm kho thuộc chi cục đã bảo quản hơn 27.000 tấn thóc và gần 57.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 đảm bảo độ kín, nồng độ khí ni-tơ đạt chuẩn đúng quy chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, các điểm kho đã thực hiện bảo quản đảm bảo chất lượng, an toàn đối với 8 mặt hàng vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, gồm: phao tròn, phao áo, bè nhẹ, nhà bạt, máy khoan phá bê tông, máy bơm nước chữa cháy, máy phát điện, xuồng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các điểm kho dự trữ đã thực hiện tốt công tác bảo quản thường xuyên, định kỳ đối với từng loại hàng hóa theo quy định. Hàng hóa bảo quản luôn ổn định, an toàn, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Các ngăn/lô kho chứa hàng có đầy đủ hồ sơ theo quy định; chế độ theo dõi, kiểm tra, ghi chép sổ theo dõi bảo quản đã được các điểm kho dự trữ thực hiện tốt theo hướng dẫn.

Cụ thể, việc kiểm tra định kỳ, đột xuất của lãnh đạo điểm kho; hướng dẫn của kỹ thuật bảo quản điểm kho và việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của thủ kho được duy trì thường xuyên, thực hiện nghiêm túc; sau kiểm tra có ý kiến nhận xét, đánh giá và chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình bảo quản; ghi chép sổ sạch sẽ, rõ ràng.

Công tác vệ sinh trong kho đang chứa hàng và kho không chứa hàng sạch sẽ; hệ thống phòng chống chuột, các sinh vật hại; hệ thống điện chiếu sáng trong kho; công tác che chắn lô hàng đầy đủ và đảm bảo hiệu quả. Công tác vệ sinh, bảo quản, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác nhập kho, bảo quản hàng hóa lưu kho và xuất kho đã được các điểm kho dự trữ ngày càng quan tâm và duy trì thực hiện thường xuyên.

Kho dự trữ "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp"

Đánh giá về việc kiểm tra vùng kho “An toàn”, ông Nguyễn Văn Định cho biết, về cơ bản, các điểm kho có đầy đủ hệ thống sổ sách, bảng quy định, nội quy, có đầy đủ phương án và được duy trì thường xuyên; mở sổ theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ tại đơn vị sử dụng, thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá tình trạng; công cụ, dụng cụ được vệ sinh sạch sẽ và sắp xếp ở nơi dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm; bảo quản, bảo dưỡng, vận hành máy móc, trang thiết bị duy trì thường xuyên.

Các điểm kho đã tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật nhà nước, chú trọng công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt cũng được các điểm kho thực hiện nghiêm túc; vật tư dụng cụ đầy đủ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; trang thiết bị công nghệ thông tin tại các điểm kho vận hành hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu khai thác và quản lý có hiệu quả.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về kết quả kiểm tra vùng kho “Xanh - Sạch - Đẹp”, đại diện lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III cho hay, môi trường cảnh quan tại các điểm kho thuộc chi cục khang trang, xanh, sạch, đẹp. Các đơn vị thường xuyên dọn dẹp, duy trì vệ sinh, khơi thông cống, rãnh thoát nước, phát dọn xung quanh kho; khu vực văn phòng làm việc đảm bảo sạch sẽ; vật liệu kê lót sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.

Để đạt được kết quả này, các cán bộ, công chức và thủ kho các điểm kho đã đầu tư, nghiên cứu, quy hoạch mang tính lâu dài để lựa chọn trồng các loại cây phù hợp tại các vùng kho; bố trí nhân lực, công sức và kinh phí để cải tạo các kho dự trữ. Bên cạnh đó, nhiều điểm kho đã tận dụng tốt lao động, đất đai và ao cứu hỏa để trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc tốt cây trồng vật nuôi hiện có để mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống cán bộ, công chức.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại các Điểm kho dự trữ, Đoàn kiểm tra đánh giá, các điểm kho dự trữ đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhằm động viên công chức và người lao động thi đua lập thành tích hoàn thành kế hoạch năm 2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III biểu dương, khen thưởng các điểm kho dự trữ đạt thành tích nổi bật trong công tác quản lý chất lượng vật tư, hàng hóa; chất lượng công tác bảo quản; duy trì phong trào xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”./.