Thị trường

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 17 tỷ USD trong quý I, hướng tới mục tiêu 74 tỷ USD cả năm

Khánh Linh

12:18 | 01/04/2026
(TBTCO) - Quý I/2026, ngành nông nghiệp và môi trường ghi nhận những tín hiệu tích cực với tăng trưởng ổn định và thương mại duy trì đà xuất siêu, dù vẫn đối mặt nhiều thách thức từ thị trường quốc tế.
Xuất siêu nông, lâm, thủy sản 4,78 tỷ USD

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 1/4/2026, ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành trong 3 tháng đầu năm ước đạt 3,5 - 3,7%, cơ bản bám sát kịch bản đề ra. Hoạt động sản xuất được duy trì tốt, đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Về thương mại, riêng tháng 3/2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 6,02 tỷ USD (giảm 1,5%), trong khi nhập khẩu đạt 4,47 tỷ USD (tăng 6,6%). Tính chung quý I, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 16,69 tỷ USD, tăng 5,9%; nhập khẩu đạt 11,9 tỷ USD, tăng 3,6%. Nhờ đó, toàn ngành xuất siêu 4,78 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ.

Ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin tại cuộc họp.

Tuy nhiên, giá xuất khẩu của phần lớn mặt hàng nông sản có xu hướng giảm. Trong các thị trường lớn, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh (37,6%), Nhật Bản tăng nhẹ (0,7%), trong khi thị trường Hoa Kỳ giảm 5,2%.

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch đạt 7,5 tỷ USD (tăng 15,3%), trong khi châu Mỹ và châu Phi ghi nhận sự sụt giảm.

Một số ngành hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng như rau quả tăng 32,1%, thủy sản tăng 13,3% và hồ tiêu tăng 28,8%. Ngược lại, nhiều mặt hàng chủ lực lại sụt giảm, như gỗ và sản phẩm gỗ giảm 3,5%, cà phê giảm 6,4% và hạt điều giảm 1,8%, chủ yếu do chi phí xăng dầu và logistics tăng cao.

Trong quý I/2026, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 8,93 tỷ USD, tăng 4,1%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 197,7 triệu USD, tăng 54,3%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 2,62 tỷ USD, tăng 13,3%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 4,11 tỷ USD, giảm 2,4%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 834,3 triệu USD, tăng 56,7%; giá trị xuất khẩu muối đạt 3,3 triệu USD, tăng 31,7%.

Hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại

Ông Trần Gia Long nhấn mạnh, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản được dự báo vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới do tác động từ xung đột quân sự tại Trung Đông.

Diễn biến này tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, làm tăng chi phí vận tải và ảnh hưởng đến các tuyến xuất khẩu quan trọng, đặc biệt là sang Trung Đông, châu Phi và châu Âu.

Trước bối cảnh đó, ngành đặt mục tiêu cả năm 2026 đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 3,7%, phấn đấu đạt 4%. Trong đó, nông nghiệp dự kiến tăng 3,86%, thủy sản tăng 4,42% và lâm nghiệp tăng 5,51%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản được kỳ vọng đạt 73 - 74 tỷ USD, tăng khoảng 4,2 - 5,6% so với năm 2025.

Phân kỳ tốc độ tăng trưởng theo quý, dự kiến quý I tăng 3,6%, 6 tháng tăng 3,7%, quý III tăng 3,8 - 3,9%; 9 tháng tăng 3,7 - 3,9%; quý IV tăng 3,7 - 4%.

Để đạt được mục tiêu này, theo ông Trần Gia Long, nhiều giải pháp trọng tâm sẽ được triển khai trong quý II và thời gian tới.

Trước mắt, ngành tập trung ổn định nguồn cung vật tư đầu vào như phân bón, xăng dầu nhằm giảm chi phí sản xuất; đồng thời theo dõi sát diễn biến xung đột và rủi ro logistics quốc tế để kịp thời cảnh báo doanh nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp.

Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp cũng sẽ được đẩy mạnh, bao gồm giãn nợ, hỗ trợ lưu kho và xử lý các hợp đồng bị gián đoạn.

"Tăng cường cập nhật thông tin về tình hình an ninh hàng hải tại khu vực vùng Vịnh, Biển Đỏ và kênh đào Suez; đánh giá kịp thời tác động đến chi phí vận tải, bảo hiểm và thời gian giao hàng. Thiết lập cơ chế cảnh báo sớm cho doanh nghiệp về rủi ro vận chuyển và thanh toán; tăng cường vai trò của hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các nước Trung Đông trong việc kết nối, xử lý tranh chấp thương mại" - ông Long nêu rõ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng phối hợp với hiệp hội ngành hàng như điều, cà phê, hồ tiêu, thủy sản, lúa gạo, rau quả… cập nhật tình hình đơn hàng, tồn kho, giá cả và đề xuất giải pháp linh hoạt tháo gỡ khó khăn theo từng ngành.

Song song đó, hoạt động xúc tiến thương mại sẽ được tăng cường, hướng tới đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) và mở rộng sang các khu vực tiềm năng như Đông Á, Nam Á, EU, châu Phi và Mỹ Latinh.

Về dài hạn, ngành sẽ tiếp tục tái cơ cấu theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, chú trọng phát triển thị trường nội địa, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu tiểu ngạch và nâng cao khả năng thích ứng trước biến động toàn cầu.

Với những giải pháp đồng bộ, ngành nông, lâm, thủy sản được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an ninh lương thực trong năm 2026./.

Tháng 3/2026, Việt Nam nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 4,46 tỷ USD, tăng mạnh 37% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 11,91 tỷ USD, tăng 3,6%.

Trong đó, nhập khẩu nông sản đạt 7,62 tỷ USD (tăng 6,3%); sản phẩm chăn nuôi 1,16 tỷ USD (tăng 10%); lâm sản 786,8 triệu USD (tăng 16,1%). Ngược lại, thủy sản đạt 746,8 triệu USD (giảm 1,8%) và đầu vào sản xuất đạt 1,59 tỷ USD (giảm 13%). Riêng muối đạt 9,1 triệu USD, tăng mạnh 75,6%.

Về thị trường, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ châu Á (27,7%) và châu Mỹ (26,6%). Đáng chú ý, nhập khẩu từ châu Mỹ tăng 10,9%, châu Đại Dương tăng 38,2% và châu Phi tăng tới 56%.

Ba thị trường cung cấp nông, lâm, thủy sản lớn nhất cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm là Hoa Kỳ (11,8%), Trung Quốc (9,9%) và Brazil (9,8%), với mức tăng lần lượt là 53,4%, 13,3% và 11,1% so với cùng kỳ năm trước

Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "án binh" bất động.
Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Giá lúa gạo hôm nay (6/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
