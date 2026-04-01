Chứng khoán

SSI lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

Thu Hương

16:02 | 01/04/2026
(TBTCO) - SSI đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, đồng thời dự kiến chia cổ tức tiền mặt 10% và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) đã công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như kế hoạch kinh doanh năm tới, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và các đề xuất liên quan đến tăng vốn điều lệ.

Theo tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT), doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5.838 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 19% và 15% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Trước đó, trong năm 2025, SSI ghi nhận doanh thu 12.391 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.083 tỷ đồng, tăng mạnh 52% và 43% so với năm 2024, đồng thời thiết lập mức cao nhất kể từ khi công ty đi vào hoạt động.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của SSI. Đồ hoạ: Thu Hương.

Song song với kế hoạch kinh doanh, SSI dự kiến trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận với cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả dự kiến hơn 2.500 tỷ đồng.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, công ty dự kiến phát hành thêm hơn 500 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của SSI sẽ nâng lên khoảng 30.000 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất trong ngành chứng khoán.

Về nhân sự, đại hội dự kiến tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông Kosuke Mizuno - thành viên HĐQT người nước ngoài duy nhất hiện nay, được đề cử bởi Daiwa Securities Group Inc, cổ đông chiến lược đang nắm giữ hơn 15% vốn điều lệ tại SSI. Hiện HĐQT SSI gồm 6 thành viên, đứng đầu là ông Nguyễn Duy Hưng.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của SSI sẽ được tổ chức vào chiều ngày 23/4 theo hình thức họp trực tiếp tại hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSI chốt phiên ngày 1/4 ở mức 27.900 đồng/cổ phiếu. Với hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp hiện đạt khoảng 69.501 tỷ đồng./.
