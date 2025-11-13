Tỷ giá USD hôm nay (13/11): Trung tâm giảm, thị trường tự do tăng ở cả hai chiều mua và bán

Sáng ngày 13/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.125 VND/USD, giảm 4 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,03%, hiện ở mức 99,47.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.923 VND/USD - 26.335 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.111 - 26.381 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.111 đồng 26.381 đồng Vietinbank 26.155 đồng 26.385 đồng BIDV 26.135 đồng 26.385 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.644 - 30.554 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.737 đồng 31.305 đồng Vietinbank 30.081 đồng 31.386 đồng BIDV 30.094 đồng 31.297 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.21 đồng 174.64 đồng Vietinbank 165.70 đồng 175.20 đồng BIDV 167.17 đồng 174.65 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 13/11/2025, tăng 48 đồng ở chiều mua và 28 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.850 - 27.950 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,03%, hiện ở mức 99,47.

Đồng USD giảm nhẹ so với đồng EUR trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi giới đầu tư đánh giá tác động của hàng loạt dữ liệu kinh tế sắp được công bố tới chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi chính phủ Mỹ hoạt động trở lại.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng so với đồng bạc xanh, do lo ngại chính phủ mới của Nhật Bản có thể gây ảnh hưởng lên Ngân hàng Trung ương nước này nhằm trì hoãn việc tăng lãi suất.

Trên thị trường, đồng USD tăng 0,33% so với Yên Nhật, lên mức 154,66 Yên, sau khi có thời điểm chạm mức 155,04 Yên, cao nhất kể từ ngày 4/2. Đồng EUR nhích tăng 0,04%, lên mức 1,1585 USD.

Đồng Bảng Anh giảm 0,15%, xuống mức 1,313 USD, trong khi Đô la Australia tăng 0,25%, lên mức 0,6541 USD./.