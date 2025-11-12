Giá xăng ngày mai dự báo có thể sẽ tiếp tục giảm 0,2 - 0,3%

Giá xăng trong nước ngày mai (13/11) được dự báo có thể sẽ tiếp tục giảm 0,2 - 0,3% so với kỳ điều hành trước. Trong khi đó, giá dầu hỏa và diesel có thể tăng 2,2 - 2,3% lên mức lần lượt là 19.417 đồng/lít và 19.487 đồng/lít.

Giá xăng ngày mai có thể sẽ được điều chỉnh giảm. Ảnh tư liệu

Theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (13/11). Với xu hướng này, dự kiến giá xăng trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm so với kỳ điều chỉnh lần trước (6/11).

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới đảo chiều tăng nhẹ. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 12/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,94 USD/thùng, tăng 1,37% (tương đương tăng 0,88 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,92 USD/thùng, tăng 1,31% (tương đương tăng 0,79 USD/thùng).

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước ngày mai dự báo sẽ tiếp tục giảm 0,2 - 0,3% so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 0,3% về mức 19.660 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể giảm 0,2% về mức 20.386 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm 315 đồng về mức 14.005 đồng/kg. Ngược lại, giá dầu hỏa và diesel có thể tăng 2,2 - 2,3% lên mức lần lượt là 19.417 đồng/lít và 19.487 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tiếp tục giảm sau khi đã được điều chỉnh giảm vào tuần trước. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 25 lần, giảm 21 lần. Dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 6/11), giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.682 đồng/lít, giảm 78 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.416 đồng/lít, giảm 72 đồng/lít.

Trong khi, giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.323 đồng/lít, tăng 120 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 19.395 đồng/lít, tăng 124 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 14.320 đồng/kg, giảm 319 đồng/kg./.