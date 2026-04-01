Chính sách tín dụng đặc thù hỗ trợ hơn 14 nghìn người chấp hành xong án phạt tù vay vốn

Ngày 1/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình khẳng định, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác này. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực, giúp đỡ, hỗ trợ được nhiều người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương dần ổn định cuộc sống, giảm nguy cơ hoặc không tái phạm tội.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2023).

Đây là chính sách tín dụng đặc thù và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, không tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời bố trí nguồn vốn, đơn giản hóa thủ tục cho vay và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Nhờ đó, mọi thành phần kinh tế, người dân, doanh nghiệp, trong đó có người chấp hành xong án phạt tù, doanh nghiệp do người chấp hành xong án phạt tù làm chủ hoặc doanh nghiệp sử dụng người chấp hành xong án phạt tù đều được tạo điều kiện trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh và phục vụ nhu cầu của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội như: thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi 2% tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Cùng với đó, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, có chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, trong đó đề ra các giải pháp để ổn định mô hình tổ chức và đảm bảo nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các chương trình tín dụng chính sách./.