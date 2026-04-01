Ngân hàng - Bảo hiểm

Chính sách tín dụng đặc thù hỗ trợ hơn 14 nghìn người chấp hành xong án phạt tù vay vốn

Anh Tú

12:59 | 01/04/2026
(TBTCO) - Chính sách tín dụng với người chấp hành xong án phạt tù được coi là chính sách tín dụng đặc thù và có ý nghĩa nhân văn, góp phần hỗ trợ ổn định cuộc sống và hạn chế tái phạm tội. Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động triển khai, đến nay dư nợ đạt khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hơn 14 nghìn người chấp hành xong án phạt tù vay vốn.
Ngày 1/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình khẳng định, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác này. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực, giúp đỡ, hỗ trợ được nhiều người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương dần ổn định cuộc sống, giảm nguy cơ hoặc không tái phạm tội.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2023).

Đây là chính sách tín dụng đặc thù và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, không tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời bố trí nguồn vốn, đơn giản hóa thủ tục cho vay và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Nhờ đó, mọi thành phần kinh tế, người dân, doanh nghiệp, trong đó có người chấp hành xong án phạt tù, doanh nghiệp do người chấp hành xong án phạt tù làm chủ hoặc doanh nghiệp sử dụng người chấp hành xong án phạt tù đều được tạo điều kiện trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh và phục vụ nhu cầu của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội như: thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi 2% tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Cùng với đó, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, có chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, trong đó đề ra các giải pháp để ổn định mô hình tổ chức và đảm bảo nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các chương trình tín dụng chính sách./.

Trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối năm 2025, tổng nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt gần 426,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2024. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 413,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2024 với trên 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

"Riêng đối với chương trình tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù, với sự chỉ đạo của Bộ Công an, cùng các bộ, ngành liên quan, ngay từ khi Quyết định được phê duyệt, Ngân hàng Chính sách xã hội đã khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để khi chính sách được ban hành sẽ đưa vào triển khai trong thực tiễn. Đến nay, tổng dư nợ đạt khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng với hơn 14 nghìn người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn, doanh số thu nợ đạt 100,7 tỷ đồng" - Ngân hàng Nhà nước thông tin.

ngân hàng tín dụng vay vốn ngân hàng chính sách xã hội công an Nghị định số 49/2020/NĐ-CP tín dụng chính sách người chấp hành xong án phạt tù phạt tù đặc xá Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg

Nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt hơn 16.500 tỷ đồng

Nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt hơn 16.500 tỷ đồng

Đặc xá cho gần 14.000 phạm nhân trong dịp 2/9

Đặc xá cho gần 14.000 phạm nhân trong dịp 2/9

Mở rộng đối tượng được đặc xá nhân dịp 80 năm Quốc khánh

Mở rộng đối tượng được đặc xá nhân dịp 80 năm Quốc khánh

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 5/4: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 171 -174,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/4: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 171 -174,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 5/4 không thay đổi so với phiên trước đó, với mức giá phổ biến quanh vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng đồng hành thúc đẩy kinh tế địa phương, ưu tiên phát triển bền vững

Ngân hàng đồng hành thúc đẩy kinh tế địa phương, ưu tiên phát triển bền vững

(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh, hệ thống ngân hàng đang ngày càng thể hiện rõ vai trò “dẫn dắt dòng vốn” trong việc đồng hành cùng các dự án trọng điểm tại địa phương, góp phần tạo nên các động lực tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững.
Thị trường tiền tệ tuần 30/3 - 3/4: "Mở van" 110.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá USD tự do bỗng đứt mạch tăng

Thị trường tiền tệ tuần 30/3 - 3/4: "Mở van" 110.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá USD tự do bỗng đứt mạch tăng

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 30/3 đến ngày 3/4 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý, có phiên phát hành kỷ lục 90.000 tỷ đồng qua OMO khi lãi suất qua đêm vượt 11%; qua đó, bơm ròng mạnh 110.153,69 tỷ đồng cả tuần. Cùng thời điểm, tỷ giá USD tự do có diễn biến trái chiều khi "hạ sốt" 450 đồng, ngược đà tăng tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại.
Tỷ giá USD hôm nay (4/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ kéo dài mạch tăng 5 tuần, DXY giữ trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (4/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ kéo dài mạch tăng 5 tuần, DXY giữ trên 100 điểm

(TBTCO) - Sáng ngày 4/4, tỷ giá trung tâm kết tuần giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD; lũy kế tăng 7 đồng tuần qua; trong khi tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại ổn định quanh ngưỡng trần 26.362 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY duy trì trên 100 điểm, phản ánh sức mạnh USD nhưng đà tăng chậm lại trong bối cảnh thị trường thận trọng trước dữ liệu lạm phát Mỹ và rủi ro địa chính trị.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
NAPAS mở rộng dịch vụ thanh toán qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc

NAPAS mở rộng dịch vụ thanh toán qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc

(TBTCO) - Ngày 3/4, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ant International, và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

