Mặt bằng rủi ro khách hàng đảo chiều tăng nhẹ, trên 11% tổ chức tín dụng lo lợi nhuận giảm

Ánh Tuyết

13:03 | 01/04/2026
(TBTCO) - Khảo sát từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, kỳ vọng tăng trưởng huy động và tín dụng năm 2026 bị điều chỉnh giảm lần lượt 0,45 điểm phần trăm và 2,1 điểm phần trăm so với kỳ trước. Rủi ro khách hàng đảo chiều tăng nhẹ, kéo theo áp lực nợ xấu gia tăng. Đáng chú ý, 11,3% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận sụt giảm.
Kỳ vọng giảm, huy động vốn quý II/2026 dự kiến tăng 3,9%,

Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố một số nội dung chính của báo cáo xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài quý II/2026.

Kết quả điều tra cho thấy, trái với nhận định và kỳ vọng về xu hướng giảm nhẹ mặt bằng rủi ro tổng thể của khách hàng trong năm 2025 và năm 2026 của kỳ điều tra trước, tại kỳ này, các tổ chức tín dụng nhận định mặt bằng rủi ro có biểu hiện đảo chiều tăng nhẹ trở lại ở tất cả các nhóm khách hàng.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng quan ngại tình trạng này tiếp tục tăng nhẹ trong các quý tiếp theo của năm 2026, trong đó, hai nhóm khách hàng được đánh giá dễ tổn thương hơn là “công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân” và “doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Hệ quả trực tiếp là các tổ chức tín dụng cho biết đã và sẽ cân nhắc điều chỉnh tăng nhẹ giá bình quân sản phẩm dịch vụ trong năm 2026 để bù đắp rủi ro.

Mặt bằng rủi ro khách hàng đảo chiều tăng nhẹ, trên 11% tổ chức tín dụng lo lợi nhuận giảm. Ảnh minh họa.
Báo cáo của Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính cho thấy, tại kỳ điều tra lần này, các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh giảm 0,45 điểm phần trăm đối với kỳ vọng về tăng trưởng huy động vốn và giảm 2,1 điểm phần trăm đối với kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng trong năm 2026 so với kỳ vọng được ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Đánh giá về thị trường, các tổ chức tín dụng cho biết nhu cầu dịch vụ ngân hàng trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhưng mức độ cải thiện thấp hơn quý trước và kỳ vọng. Trong quý II và cả năm 2026, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng sẽ tiếp tục “cải thiện” hơn so với quý I/2026 và cả năm trước.

Tuy nhiên, các nhà điều hành ngân hàng có phần thận trọng hơn khi thu hẹp mức độ kỳ vọng so với kỳ điều tra trước. Đáng chú ý, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu vay vốn sẽ có bước cải thiện tích cực hơn so với mảng gửi tiền và thanh toán.

Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 3,9% trong quý II/2026 và 15,8% trong cả năm 2026 - tiếp tục là năm có mức kỳ vọng về tăng trưởng huy động vốn cao nhất kể từ năm 2020, trong khi tín dụng được kỳ vọng tăng trưởng cao hơn không đáng kể, tương ứng ở mức 4,8% và 16%.

Tại thời điểm cuối quý I/2026, các tổ chức tín dụng nhận định thanh khoản của hệ thống ngân hàng ở trạng thái tốt, về tổng thể đạt mức cải thiện cao hơn so với quý trước, nhất quán so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước. Các tổ chức tín dụng dự báo tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong quý II/2026 và cả năm 2026 và năm 2027.

Nợ xấu có thể tăng, hơn 11% tổ chức tín dụng lo lợi nhuận giảm

Về nợ xấu, các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm nhẹ trong quý I/2026 và quý II/2026, nhưng tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định “giảm” đã thu hẹp đáng kể so với các kỳ điều tra trước. Tính chung trong cả năm 2026, áp lực nợ xấu được dự báo có thể gia tăng do quan ngại rủi ro của khách hàng tăng.

Về tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế, các tổ chức tín dụng nhận định trong quý I/2026 tiếp tục có sự cải thiện tốt hơn so với quý trước, nhưng vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng tại cuộc điều tra trước.

Hoạt động kinh doanh được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ rệt trong quý II/2026 với tỷ lệ các tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện” đã tăng đáng kể so với nhận định trong quý I/2026. Dự kiến cho cả năm 2026, đa số tổ chức tín dụng vẫn dự báo tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện so với năm 2025, tuy nhiên mức độ lạc quan đã được điều chỉnh giảm so với kỳ điều tra trước.

"Trong năm 2026, 85,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2025. Bên cạnh đó, vẫn có 11,3% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận sụt giảm trong năm 2026 và 3,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận không thay đổi" - kết quả điều tra Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính nêu rõ.

Qua điều tra, các tổ chức tín dụng cũng cho biết, các nhân tố nội tại tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tích cực đối với hoạt động kinh doanh của tổ chức mình.

Theo đó, 69 - 77% các tổ chức tín dụng đánh giá và kỳ vọng các nhân tố nội tại góp phần cải thiện tình hình kinh doanh trong quý I/2026 và năm 2026. Tuy nhiên, mức độ lạc quan đã giảm so với kỳ vọng tại kỳ điều tra cuối năm 2025.

Trong quý I/2026, có 66,1% các tổ chức tín dụng đánh giá các nhân tố khách quan đã có tác động “cải thiện” tình hình kinh doanh của đơn vị. Dự kiến cho năm 2026, triển vọng ảnh hưởng từ các nhân tố khách quan được đánh giá tích cực hơn rõ rệt, với tỷ lệ tổ chức tín dụng kỳ vọng tác động “cải thiện” tăng lên 73,5%, tuy nhiên, mức độ kỳ vọng cho thấy sự thận trọng hơn so với kỳ điều tra trước.

Tại kỳ điều tra này, các tổ chức tín dụng cho biết tiếp tục có xu hướng tuyển thêm lao động trong quý I/2026, vì vẫn đang trong tình trạng thiếu lao động từ thời điểm cuối quý IV/2025 (43% tổ chức tín dụng cho biết đã tuyển thêm lao động).

Tại thời điểm cuối quý I/2026, tiếp tục có 27,2% tổ chức tín dụng nhận định đang thiếu lao động, cao hơn tỷ lệ 22,1% tổ chức tín dụng nhận định tại thời điểm cuối quý IV/2025. Trong quý II/2026 và cả năm 2026, 46,5 - 54,4% tổ chức tín dụng dự kiến tuyển thêm lao động để phục vụ yêu cầu hoạt động của tổ chức tín dụng./.

Thị trường tiền tệ tuần 30/3 - 3/4: "Mở van" 110.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá USD tự do bỗng đứt mạch tăng

Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

Đại hội đồng cổ đông NCB: Vạch loạt kế hoạch lớn, sẵn sàng trở lại “đường đua” sau năm 2027

(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 5/4 không thay đổi so với phiên trước đó, với mức giá phổ biến quanh vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh, hệ thống ngân hàng đang ngày càng thể hiện rõ vai trò “dẫn dắt dòng vốn” trong việc đồng hành cùng các dự án trọng điểm tại địa phương, góp phần tạo nên các động lực tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 30/3 đến ngày 3/4 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý, có phiên phát hành kỷ lục 90.000 tỷ đồng qua OMO khi lãi suất qua đêm vượt 11%; qua đó, bơm ròng mạnh 110.153,69 tỷ đồng cả tuần. Cùng thời điểm, tỷ giá USD tự do có diễn biến trái chiều khi "hạ sốt" 450 đồng, ngược đà tăng tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại.
(TBTCO) - Sáng ngày 4/4, tỷ giá trung tâm kết tuần giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD; lũy kế tăng 7 đồng tuần qua; trong khi tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại ổn định quanh ngưỡng trần 26.362 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY duy trì trên 100 điểm, phản ánh sức mạnh USD nhưng đà tăng chậm lại trong bối cảnh thị trường thận trọng trước dữ liệu lạm phát Mỹ và rủi ro địa chính trị.
(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
(TBTCO) - Ngày 3/4, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ant International, và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.
