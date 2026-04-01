Kỳ vọng giảm, huy động vốn quý II/2026 dự kiến tăng 3,9%,

Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố một số nội dung chính của báo cáo xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài quý II/2026.

Kết quả điều tra cho thấy, trái với nhận định và kỳ vọng về xu hướng giảm nhẹ mặt bằng rủi ro tổng thể của khách hàng trong năm 2025 và năm 2026 của kỳ điều tra trước, tại kỳ này, các tổ chức tín dụng nhận định mặt bằng rủi ro có biểu hiện đảo chiều tăng nhẹ trở lại ở tất cả các nhóm khách hàng.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng quan ngại tình trạng này tiếp tục tăng nhẹ trong các quý tiếp theo của năm 2026, trong đó, hai nhóm khách hàng được đánh giá dễ tổn thương hơn là “công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân” và “doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Hệ quả trực tiếp là các tổ chức tín dụng cho biết đã và sẽ cân nhắc điều chỉnh tăng nhẹ giá bình quân sản phẩm dịch vụ trong năm 2026 để bù đắp rủi ro.

Mặt bằng rủi ro khách hàng đảo chiều tăng nhẹ, trên 11% tổ chức tín dụng lo lợi nhuận giảm. Ảnh minh họa.

Báo cáo của Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính cho thấy, tại kỳ điều tra lần này, các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh giảm 0,45 điểm phần trăm đối với kỳ vọng về tăng trưởng huy động vốn và giảm 2,1 điểm phần trăm đối với kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng trong năm 2026 so với kỳ vọng được ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Đánh giá về thị trường, các tổ chức tín dụng cho biết nhu cầu dịch vụ ngân hàng trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhưng mức độ cải thiện thấp hơn quý trước và kỳ vọng. Trong quý II và cả năm 2026, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng sẽ tiếp tục “cải thiện” hơn so với quý I/2026 và cả năm trước.

Tuy nhiên, các nhà điều hành ngân hàng có phần thận trọng hơn khi thu hẹp mức độ kỳ vọng so với kỳ điều tra trước. Đáng chú ý, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu vay vốn sẽ có bước cải thiện tích cực hơn so với mảng gửi tiền và thanh toán.

Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 3,9% trong quý II/2026 và 15,8% trong cả năm 2026 - tiếp tục là năm có mức kỳ vọng về tăng trưởng huy động vốn cao nhất kể từ năm 2020, trong khi tín dụng được kỳ vọng tăng trưởng cao hơn không đáng kể, tương ứng ở mức 4,8% và 16%.

Tại thời điểm cuối quý I/2026, các tổ chức tín dụng nhận định thanh khoản của hệ thống ngân hàng ở trạng thái tốt, về tổng thể đạt mức cải thiện cao hơn so với quý trước, nhất quán so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước. Các tổ chức tín dụng dự báo tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong quý II/2026 và cả năm 2026 và năm 2027.

Nợ xấu có thể tăng, hơn 11% tổ chức tín dụng lo lợi nhuận giảm

Về nợ xấu, các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm nhẹ trong quý I/2026 và quý II/2026, nhưng tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định “giảm” đã thu hẹp đáng kể so với các kỳ điều tra trước. Tính chung trong cả năm 2026, áp lực nợ xấu được dự báo có thể gia tăng do quan ngại rủi ro của khách hàng tăng.

Về tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế, các tổ chức tín dụng nhận định trong quý I/2026 tiếp tục có sự cải thiện tốt hơn so với quý trước, nhưng vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng tại cuộc điều tra trước.

Hoạt động kinh doanh được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ rệt trong quý II/2026 với tỷ lệ các tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện” đã tăng đáng kể so với nhận định trong quý I/2026. Dự kiến cho cả năm 2026, đa số tổ chức tín dụng vẫn dự báo tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện so với năm 2025, tuy nhiên mức độ lạc quan đã được điều chỉnh giảm so với kỳ điều tra trước.

"Trong năm 2026, 85,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2025. Bên cạnh đó, vẫn có 11,3% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận sụt giảm trong năm 2026 và 3,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận không thay đổi" - kết quả điều tra Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính nêu rõ.

Qua điều tra, các tổ chức tín dụng cũng cho biết, các nhân tố nội tại tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tích cực đối với hoạt động kinh doanh của tổ chức mình.

Theo đó, 69 - 77% các tổ chức tín dụng đánh giá và kỳ vọng các nhân tố nội tại góp phần cải thiện tình hình kinh doanh trong quý I/2026 và năm 2026. Tuy nhiên, mức độ lạc quan đã giảm so với kỳ vọng tại kỳ điều tra cuối năm 2025.

Trong quý I/2026, có 66,1% các tổ chức tín dụng đánh giá các nhân tố khách quan đã có tác động “cải thiện” tình hình kinh doanh của đơn vị. Dự kiến cho năm 2026, triển vọng ảnh hưởng từ các nhân tố khách quan được đánh giá tích cực hơn rõ rệt, với tỷ lệ tổ chức tín dụng kỳ vọng tác động “cải thiện” tăng lên 73,5%, tuy nhiên, mức độ kỳ vọng cho thấy sự thận trọng hơn so với kỳ điều tra trước.

Tại kỳ điều tra này, các tổ chức tín dụng cho biết tiếp tục có xu hướng tuyển thêm lao động trong quý I/2026, vì vẫn đang trong tình trạng thiếu lao động từ thời điểm cuối quý IV/2025 (43% tổ chức tín dụng cho biết đã tuyển thêm lao động).

Tại thời điểm cuối quý I/2026, tiếp tục có 27,2% tổ chức tín dụng nhận định đang thiếu lao động, cao hơn tỷ lệ 22,1% tổ chức tín dụng nhận định tại thời điểm cuối quý IV/2025. Trong quý II/2026 và cả năm 2026, 46,5 - 54,4% tổ chức tín dụng dự kiến tuyển thêm lao động để phục vụ yêu cầu hoạt động của tổ chức tín dụng./.