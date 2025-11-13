(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành và địa phương yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Ngày 3/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 286/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công theo Nghị định mới của Chính phủ. Ảnh minh họa

Để triển khai kịp thời và hiệu quả các quy định của Nghị định, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 17604/BTC-QLCS gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, yêu cầu chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị định.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định đến các tổ chức, đơn vị có liên quan; thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như:

Chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo quy định. Rà soát, phân loại và quản lý quỹ nhà, đất công, giao cho các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà ở địa phương để khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Thực hiện chính sách ưu đãi tiền thuê nhà, thuê đất cho các đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các nghị định liên quan. Quản lý, hạch toán và báo cáo đầy đủ tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất công theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Bộ Tài chính đồng thời yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả, công khai, minh bạch và tiết kiệm trong quản lý tài sản nhà nước./.