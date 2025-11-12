Ngày 12/11: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay giao dịch quanh ngưỡng 117.600 - 119.0000 đồng/kg.

Giá cà phê đảo chiều giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (12/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giảm nhẹ 300 - 600 đồng/kg. Hiện giá cà phê đang giao dịch quanh ngưỡng 117.600 - 119.0000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm nhẹ 600 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 119.000 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm nhẹ 600 đồng/kg, đạt mức 117.600 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 300 đồng/kg, đạt mức 118.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng mạnh 93 USD/tấn, lên mức 4.637 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 68 USD/tấn, xuống mức 4.358 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận sự giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm nhẹ 1,75 cent/lb, xuống mức 413,0 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,85 cent/lb, đạt mức 349,0 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 503,6 cent/lb, giảm 1,4 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng 9,15 cent/lb, lên mức 424,25 cent/lb.

Giá tiêu tại Đắk Lắk giảm 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay giảm nhẹ 500 đồng/kg tại Đắk Lắk. Hiện giá tiêu trong nước giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 146.500 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang ở mức 147.000 đồng/kg;

Giá tiêu Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh hôm nay không biến động, được thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.127 USD/tấn, tăng nhẹ 0,22% so với phiên trước.

Tương tự giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng tăng 0,23%, hiện đang giao dịch ở mức 9.771 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.