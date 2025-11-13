(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ trên toàn quốc lô kem bôi da Thuần Mộc do không đạt chất lượng.

Cục Quản lý dược cho biết, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở Y tế An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, mẫu thử kem bôi da Thuần Mộc (hộp 1 tuýp 21g, số lô: 12/2024/NHB, ngày sản xuất: 10/9/2024, hạn dùng: 9/3/2027) cho kết quả không đạt yêu cầu kiểm nghiệm về chỉ tiêu vi sinh vật.

Sản phẩm bị thu hồi do Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân (địa chỉ: Thôn Đồng Sẽ, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) sản xuất và Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma (cùng địa chỉ trên), chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô kem bôi da Thuần Mộc.

Kem bôi da Thuần Mộc được quảng cáo là sản phẩm bôi da hỗ trợ dưỡng ẩm, làm mềm da, hỗ trợ thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi làn da…

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố phải thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma và Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân, Cục Quản lý dược yêu cầu gửi thông báo thu hồi tới tất cả các cơ sở phân phối, kinh doanh và sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đạt chất lượng; báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục trước ngày 5/12./.