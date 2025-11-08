Xử phạt Công ty TNHH đầu tư và thương mại Japan Connection 75 triệu đồng và tiêu hủy 9 mỹ phẩm

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH đầu tư và thương mại Japan Connection ở Hà Nội số tiền 75 triệu đồng và buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm mỹ phẩm.

Cụ thể, Công ty TNHH đầu tư và thương mại Japan Connection, địa chỉ trụ sở chính: Số nhà V1-A02, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, TP. Hà Nội.

Theo Cục Quản lý dược, Công ty TNHH đầu tư và thương mại Japan Connection bị xử phạt do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục 9 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH đầu tư và thương mại Japan Connection bị Cục Quản lý dược buộc tiêu huỷ.

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Quản lý dược cho biết, công ty còn có 1 tình tiết tăng nặng do có 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra.