(TBTCO) - Ngày 26/12/2025, Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi dự và phát biểu chỉ đạo.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Báo cáo tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (NSNN) Nguyễn Thị Hải Hà cho biết, năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của các yếu tố khách quan, tập thể công chức Vụ đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác và nhiệm vụ giao bổ sung ngoài chương trình công tác của năm, đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính; đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các ngành, các cấp.

Vụ NSNN đã chủ trì, tham mưu cho Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành 2 luật quan trọng là Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 và các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công trong Luật số 90/2025/QH15, cùng 4 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 4 nghị định của Chính phủ và 3 thông tư.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Vụ NSNN cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ tham mưu hoàn thành nhiều đề án, báo cáo quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên và nhu cầu chi NSNN rất lớn để thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, Vụ NSNN đã tham mưu điều hành dự toán NSNN năm 2025 đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đáng chú ý, đơn vị đã tham mưu trình Quốc hội quyết nghị các nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh dự toán NSNN năm 2025, cho phép trong trường hợp cần thiết tăng bội chi NSNN lên mức 4 - 4,5% GDP để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng.

Để đảm bảo nguồn thu NSNN, Vụ đã phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan theo dõi đôn đốc tiến độ thu. Đến nay, thu NSNN đã vượt 27% so với dự toán, cao hơn mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, ban hành các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế và tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Vụ NSNN cũng là đầu mối tham mưu các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025, phấn đấu đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời thực hiện vai trò thường trực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong phạm vi Bộ Tài chính, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của các Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ.

Đơn vị cũng đã phối hợp với Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) xây dựng các giải pháp chỉ đạo tiết kiệm chi NSNN, cắt giảm nhiệm vụ chi chưa cần thiết, dành nguồn đầu tư xây dựng các trường nội trú, bán trú cho học sinh phổ thông vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (5,4 nghìn tỷ đồng); phối hợp với các đơn vị trong Bộ tham mưu điều hành, đảm bảo cân đối ngân sách trung ương trong mọi tình huống.

Cùng với thu NSNN, đơn vị tham mưu trình cấp có thẩm quyền cân đối, đảm bảo chi trả chế độ theo Nghị định 178; miễn học phí, thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do sắp xếp tổ chức bộ máy; cân đối, bố trí chi NSNN cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách về quốc phòng, an ninh, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, chi an sinh xã hội; chi tổ chức các ngày lễ lớn, tặng quà Nhân dân...

Chủ động hơn trong triển khai quản lý ngân sách nhà nước

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, NSNN là “xương sống” của nền kinh tế, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi ghi nhận tinh thần trách nhiệm và cường độ làm việc cao của cán bộ, công chức Vụ NSNN trong năm 2025. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh phải sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị, tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới, Vụ NSNN là một trong những đơn vị chịu tác động mạnh. Nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu cao, trong khi điều kiện triển khai gặp nhiều khó khăn, song tập thể Vụ đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm và cường độ làm việc cao của cán bộ, công chức Vụ NSNN trong thời gian qua, Thứ trưởng cho biết, khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ gấp, phải làm ngày làm đêm. Tuy nhiên, Thứ trưởng đề nghị Vụ cần chủ động hơn trong tổ chức thực hiện các công việc định kỳ, thường xuyên; hạn chế tình trạng xử lý công việc dồn vào sát thời hạn, qua đó giảm áp lực và nâng cao chất lượng tham mưu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, năm 2026, Vụ NSNN sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò tham mưu quan trọng cho Bộ, Đảng và Nhà nước trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm, kế hoạch cả nhiệm kỳ; thực hiện các báo cáo cập nhật, đề xuất giải pháp điều hành hàng tháng, hàng quý, hàng năm... "Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng được đặt ra rất cao, “không có con đường nào khác” ngoài việc phải nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

So với năm 2025 - năm mà Vụ NSNN đã tham mưu hiệu quả, góp phần hỗ trợ tăng trưởng GDP trên 8%, năm 2026 đặt ra mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, đòi hỏi huy động nguồn lực rất lớn. Trong khi đó, nguồn lực của nền kinh tế trong nước còn khó khăn, nguồn lực bên ngoài cũng không dễ dàng. Thứ trưởng yêu cầu Vụ NSNN tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao, hiệu quả thực chất để đạt được mục tiêu đề ra.

Đối với công tác điều hành NSNN năm 2026, Thứ trưởng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ cân đối nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công năm 2026 và giai đoạn trung hạn. Nhu cầu rất lớn trong khi khả năng nguồn lực có hạn đặt ra bài toán khó trong phân bổ, sử dụng ngân sách. Theo Thứ trưởng, đây không phải là nhiệm vụ , mà riêng Vụ NHNN có thể giải quyết, mà cần sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, bảo đảm “tiền có hạn nhưng phải đưa vào đúng chỗ, đúng yêu cầu, đạt hiệu quả cao nhất”.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu NSNN, kết nối với các hệ thống đã có, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác lập và chấp hành dự toán cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Vụ trưởng Phan Thị Thu Hiền phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Vụ NSNN, Vụ trưởng Phan Thị Thu Hiền đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, đồng thời khẳng định Vụ NSNN đổi mới tư duy, phương thức làm việc trong môi trường mới, mục tiêu phát triển mới; đồng thời kiên quyết thay đổi những cách làm chưa phù hợp, tăng cường phối hợp nội bộ và với các đơn vị trong Bộ, đặc biệt trong công tác điều hành cân đối ngân sách và chuyển đổi số./.