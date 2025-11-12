Ngày 12/11: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại nhiều nơi trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (12/11) tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều tỉnh miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chỉ giảm rải rác ở vài địa phương khoảng 1.000 đồng/kg. Hiện giá heo đang dao động trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, Lào Cai và Lai Châu hạ giá thu mua xuống còn 47.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình duy trì ổn định ở mức 48.000 đồng/kg, riêng Phú Thọ, Hải Phòng và Bắc Ninh vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 49.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 47.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một vài địa phương. Cụ thể, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng giao dịch ở mức 47.000 đồng/kg.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục duy trì mức 47.000 đồng/kg; Đà Nẵng giữ giá 48.000 đồng/kg; riêng Lâm Đồng vẫn là nơi có giá cao nhất khu vực ở mức 49.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động từ 47.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại hai tỉnh. Cụ thể, An Giang và Cà Mau cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở mức 49.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg.

Các địa phương Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ mức 50.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Cần Thơ ổn định ở 49.000 đồng/kg; trong khi Vĩnh Long tiếp tục duy trì mức thấp nhất khu vực là 48.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo hơi miền Nam phổ biến quanh mức 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 12/11 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại nhiều tỉnh miền Bắc và một số địa phương miền Trung, miền Nam. Mức giá cao nhất hiện là 50.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau; thấp nhất là 47.000 đồng/kg tại Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk./.