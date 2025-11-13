(TBTCO) - Ngày 11/11/2025, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM), với tên gọi mới: Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - CTCP (Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Corporation - viết tắt: PVCFC).

Việc đổi tên sang Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, không chỉ mở ra nền tảng thuận lợi cho các kế hoạch M&A, mở rộng thị phần, thúc đẩy xuất khẩu mà còn nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường khu vực.

PVCFC chính thức trở thành Tổng công ty - cột mốc mở ra hành trình phát triển mới, hiện đại và bền vững hơn.

15 năm xây dựng vị thế từ một tân binh trong ngành phân bón, PVCFC đã trở thành cái tên hàng đầu với hơn 17000 cửa hàng phân phối phủ sóng khắp 34 tỉnh thành, và có mặt tại 20 quốc gia trong khu vực và thế giới. Hiện tại, PVCFC đang sở hữu 3 nhà máy vận hành an toàn, ổn định bao gồm Nhà máy Đạm Cà Mau và Nhà máy NPK Cà Mau, nhà máy NPK Hàn - Việt với tổng công suất lên đến gần 1,5 triệu tấn phân bón/năm. Bên cạnh đó, PVCFC còn sở hữu một công ty thành viên - Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất cung ứng khép kín, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu.

Không chỉ lớn mạnh về quy mô, PVCFC còn tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản trị, từng bước chuyển mình từ nhà sản xuất phân bón truyền thống sang nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện. Thông qua các sản phẩm chất lượng cao như Đạm Cà Mau, NPK Cà Mau, Urea Bio, NPK Polyphosphate… cùng các nền tảng số hóa quản trị, chăm sóc khách hàng và nông nghiệp thông minh, PVCFC đang đưa người nông dân Việt Nam tiến gần hơn với mô hình nông nghiệp 4.0, hiệu quả và bền vững hơn.

Với những nỗ lực không ngừng ấy, PVCFC liên tục được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng uy tín như Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam 2025), Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng năm 2025, Top 5 Doanh nghiệp có điểm số Quản trị công ty cao nhất Việt Nam (ACGS 2025), cùng nhiều giải thưởng về phát triển bền vững, quản trị minh bạch, sáng tạo công nghệ và trách nhiệm xã hội…

PVCFC vinh dự nằm trong Top 5 Doanh nghiệp niêm yết có điểm số quản trị cao nhất Việt Nam (ACGS 2024) – kết quả xứng đáng cho hành trình minh bạch, chuyên nghiệp và hướng tới phát triển bền vững.

PVCFC khẳng định chất lượng và uy tín thương hiệu khi sản phẩm hiện diện tại 34 tỉnh, thành trong nước và 20 quốc gia trên thế giới.

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường phân bón cạnh tranh khốc liệt và nhiều biến động, PVCFC vẫn duy trì sản xuất ổn định, hiệu quả, khẳng định bản lĩnh của doanh nghiệp đầu ngành với những giải pháp quản trị và vận hành linh hoạt, nhạy bén. Tính đến hết tháng 10/2025, PVCFC tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả trên cả ba nhà máy. Sản lượng sản xuất phân đạm urê quy đổi ước đạt 796.430 tấn. Tổng sản lượng sản xuất NPK (PVCFC + KVF) đạt 286.760 tấn. Sản lượng tiêu thụ urê ước đạt 684.450 tấn, trong khi tổng sản lượng tiêu thụ NPK (PVCFC + KVF) đạt 245.110 tấn.

Nhờ kết quả tích cực trên, tổng doanh thu hợp nhất 10 tháng đầu năm 2025 của PVCFC ước đạt hơn 14.265 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ và vượt 20% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.821 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và vượt 164% kế hoạch.

Bước sang giai đoạn mới, PVCFC tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất Việt Nam, đồng thời tiên phong xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, thông minh và thân thiện môi trường.

Theo định hướng phát triển, PVCFC sẽ vận hành theo mô hình hiện đại với ba trụ cột chiến lược then chốt. Thứ nhất, đa dạng hóa và phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Thứ hai, đầu tư, sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón. Thứ ba, đầu tư, sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch.

Đây không chỉ là sự thay đổi về quy mô tổ chức, mà còn là bước chuyển về tư duy quản trị, đổi mới công nghệ và tầm nhìn phát triển vì một nền nông nghiệp xanh, hiện đại và hiệu quả hơn. Với nền tảng vững chắc được xây dựng suốt 15 năm qua, PVCFC đang bước vào một hành trình mới, vững vàng, bền vững và đầy triển vọng, đúng với tinh thần “Chung một niềm tin, Vươn mình phát triển”./.