Thống nhất sự lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Đảng bộ lớn nhất trong các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Chính phủ

Chiều 25/12, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên tại 22 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước từ Đảng bộ Chính phủ về Đảng bộ Bộ Tài chính.

Theo Quyết định được công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quyết định điều chuyển giao nguyên trạng 22 đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước thuộc Đảng bộ Chính phủ về Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong và Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thực hiện nghi lễ trao và tiếp nhận quyết định của Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Đức Thanh

Danh sách cụ thể gồm các Đảng bộ: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng Công ty Lương thực Việt Nam; Tổng Công ty Cà phê Việt Nam; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tổng Công ty Sông Đà; Tập đoàn Bảo Việt; Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; Tổng Công ty Thép Việt Nam; Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong cho biết, việc chuyển giao, tiếp nhận không đơn thuần là thay đổi về mặt tổ chức, mà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Đảng bộ Bộ Tài chính đối với 22 đảng bộ này trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, các doanh nghiệp nhà nước đang đứng trước yêu cầu đổi mới, tái cơ cấu, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Đặc biệt, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm tới được đặt ra ở mức 2 con số, sự lãnh đạo trực tiếp, sát sao của Đảng bộ Bộ Tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chủ trương đúng đắn, khoa học, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới Phát biểu tại hội nghị, ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, ông ý thức sâu sắc rằng, đây là một chủ trương đúng đắn, khoa học, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thay mặt 22 đảng bộ được bàn giao, ông cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thủ tục bàn giao, đảm bảo ổn định hoạt động thường xuyên của các đảng bộ. Đồng thời, tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả và kinh nghiệm tốt, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảm bảo đoàn kết thống nhất.

Trước một số băn khoăn của các đảng bộ về mô hình tổ chức khi chuyển giao (còn ban tham mưu giúp việc hay không), đồng chí Nguyễn Đức Phong đồng tình rằng, tổ chức đảng có trên 1.000 đảng viên cần thiết phải có ban tham mưu giúp việc. Đồng chí cho biết, Trung ương, Bộ Chính trị sẽ có sự điều chỉnh phù hợp. “Lãnh đạo cấp cao và các Ban xây dựng Đảng đều muốn tổ chức Đảng của chúng ta hoạt động tốt nhất, gắn với nhiệm vụ chính trị” - đồng chí Nguyễn Đức Phong cho hay.

Để việc chuyển giao đạt hiệu quả thực chất, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính và các đơn vị tiếp nhận tập trung thực hiện một số nội dung chính.

Trước hết, Đảng ủy Bộ Tài chính cần khẩn trương hoàn thiện việc tiếp nhận, rà soát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, không để khoảng trống hay gián đoạn trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn và dám hy sinh vì lợi ích chung.

“Thực hiện nguyên tắc xuyên suốt là "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm", lấy sản phẩm công việc là thước đo cao nhất. Thực hiện đúng phương châm của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ: biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành hành động và quý trọng thời gian" - đồng chí Nguyễn Đức Phong nêu rõ.

Vinh dự và trọng trách rất lớn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước. Việc tiếp nhận chuyển giao 22 đảng bộ từ Đảng bộ Chính phủ về Đảng bộ Bộ Tài chính là “vinh dự, nhưng cũng là trọng trách rất lớn”.

Để triển khai công tác tiếp nhận bàn giao, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các ban tham mưu và các tổ công tác của Đảng ủy Bộ bám sát các quy định của Đảng, Kế hoạch số 07 của Đảng ủy Chính phủ, trước mắt tiếp nhận nguyên trạng 22 đảng bộ doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành các nội dung báo cáo trình Ban Thường vụ trước ngày 31/12/2025.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Bộ giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phối hợp tốt với các ban tham mưu của Đảng ủy Chính phủ, các cấp ủy địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy doanh nghiệp trực thuộc khẩn trương thực hiện công tác chuyển giao tổ chức đảng về cấp ủy địa phương theo đúng Kết luận số 208.

Đồng thời, Bí thư Đảng ủy giao Ban Tổ chức chủ trì tham mưu báo cáo Đảng ủy Chính phủ chỉ định về cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính. Khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các doanh nghiệp phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ và Đảng bộ…

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu một số kiến nghị với Đảng ủy Chính phủ, với Ban Tổ chức Trung ương và các ban tham mưu để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cụ thể liên quan đến việc phân cấp, phân quyền, biên chế cán bộ…

Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Đảng ủy Bộ Tài chính

Theo Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, sau khi tiếp nhận 22 đảng bộ doanh nghiệp, số lượng đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài chính lên đến trên 51.000 người với 69 tổ chức đảng trực thuộc. Đây là đảng bộ lớn nhất trong các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Chính phủ, thậm chí quy mô lớn hơn rất nhiều tỉnh. Tuy nhiên, Đảng bộ Bộ Tài chính hiện nay chỉ thực hiện chức năng, nhiệm vụ là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, gây khó khăn trong công tác lãnh đạo.

Do đó, đồng chí đề nghị Đảng ủy Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền để phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Đảng ủy Bộ Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ tương đương cấp tỉnh như công tác đảng vụ, khen thưởng, huy hiệu đảng....

Cũng theo đồng chí, hiện nay, một số đảng bộ cơ sở trực thuộc (như Hải quan, Thuế, Bảo hiểm xã hội, Học viện Tài chính...) có số lượng đảng viên rất lớn (từ 400 đảng viên trở lên). Do đó, đề nghị Đảng ủy Chính phủ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư cho phép thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho các đơn vị đủ điều kiện để chủ động triển khai nhiệm vụ.

Về mặt biên chế, Hướng dẫn số 06-HD/TW của Trung ương quy định, đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập được bố trí không quá 15 cán bộ chuyên trách. Thực tế với quy mô hiện tại, với số lượng cán bộ này rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng bố trí tối thiểu 15 cán bộ chuyên trách để đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính cũng đề nghị Đảng ủy Chính phủ bổ sung số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 để đảm bảo sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.