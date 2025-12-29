PVCFC phát triển bền vững, vươn tầm khu vực

(TBTCO) - Tổng kết năm 2025, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã có nhiều nỗ lực đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.

Hoạt động kinh doanh ghi nhận kết quả tích cực

Năm 2025, dù thị trường phân bón và kinh tế thế giới có nhiều biến động, PVCFC vẫn duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, linh hoạt trong điều hành sản xuất và phát triển sản lượng tiêu thụ.

Cụ thể, về sản xuất, sản lượng urê quy đổi ước đạt 958 nghìn tấn; sản lượng NPK đạt 345 nghìn tấn. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt gần 1,39 triệu tấn, tăng gần 4% so với năm 2024

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam (hiện là quyền Bộ trưởng Bộ Công thương) phát biểu chỉ đạo hội nghị của PVCFC

Hoạt động kinh doanh của PVCFC tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Doanh thu Công ty mẹ trong năm 2025 ước đạt 15.314 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.151 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất đạt hơn 16.500 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024. Công tác phát triển thị trường được triển khai đồng bộ theo từng khu vực và nhóm sản phẩm, giúp PVCFC giữ vững thị phần nội địa 11,4%, tăng 7% so với năm 2024.

Xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của PVCFC với sản lượng xuất khẩu khoảng 450 nghìn tấn, đạt kim ngạch gần 189 triệu USD. Sản phẩm Phân bón Cà Mau hiện đã có mặt tại gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nhiều thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao. Đặc biệt, việc được Australia cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng đã mở ra dư địa tăng trưởng mới, khẳng định năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu, sản phẩm của PVCFC trên thị trường quốc tế.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hội nghị người lao động và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty tổ chức vào ngày 19/12, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng (hiện là quyền Bộ trưởng Bộ Công thương) biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp nổi bật của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVCFC trong năm 2025. Trong bối cảnh thị trường phân bón nhiều biến động, PVCFC vẫn duy trì tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò trụ cột công nghiệp quan trọng trong hệ sinh thái phát triển của Tập đoàn.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

“Chung một niềm tin - Vươn mình phát triển”

Bước sang năm 2026 - năm bản lề triển khai kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập, PVCFC xác định chủ đề điều hành: “Chung một niềm tin - Vươn mình phát triển”. Theo đó, PVCFC tập trung vào các định hướng lớn

Một là, tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số, coi dữ liệu, hệ thống số hóa và năng lực công nghệ là nền tảng cốt lõi trong quản trị, vận hành và kinh doanh.

Hai là, phát triển sản phẩm mới và các dòng phân bón giá trị gia tăng, mở rộng danh mục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Ba là, nâng cao năng lực nghiên cứu - sáng tạo, từng bước làm chủ công nghệ, gia tăng tài sản sở hữu trí tuệ. Tính đến nay, PVCFC đã được cấp 4 bằng sáng chế và 10 giải pháp hữu ích, nhiều công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao.

Bốn là, đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp, tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến trong khu vực, tăng cường quản trị rủi ro chiến lược và rủi ro vận hành.

Năm là, chủ động đầu tư, mở rộng quy mô và hệ sinh thái kinh doanh, bao gồm nghiên cứu các cơ hội đầu tư chiều sâu, mua bán - sáp nhập (M&A) phù hợp, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp nhân văn, gắn bó với cộng đồng và người lao động.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVCFC phát biểu tại hội nghị

Phân tích về các doanh nghiệp trong ngành phân bón, Công ty Chứng khoán SHS đánh giá cao triển vọng của PVCFC khi doanh nghiệp tiến hành đầu tư nhiều dự án lớn, tiềm năng trong tương lai, như dự án Nhà máy Bình Định, dự án sản xuất CO2 thực phẩm, dự án bổ sung kho, dự án Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tại Long An...

Với vị thế, vai trò là doanh nghiệp đầu ngành, PVCFC tiếp tục có lợi thế khi các nước trong khu vực đẩy mạnh nhập khẩu phân bón từ Việt Nam do bất ổn chính trị dấy lên lo ngại về an ninh lương thực quốc gia. Đồng thời, trong năm 2026, giá gạo vẫn duy trì ở mức hợp lý, giúp cải thiện khả năng chi trả của người nông dân.

Với nền tảng đã được củng cố trong năm 2025, cùng tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới, PVCFC sẵn sàng bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, vững vàng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và vươn tầm khu vực.