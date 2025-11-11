Ngày 11/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long lặng sóng

Giá lúa gạo hôm nay (11/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá gạo trong nước ổn định, lúa tươi vững giá. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bình ổn.

Giá gạo trong nước hôm nay ổn định, lúa tươi vững giá. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn lúa cắt còn lại ít, nhu cầu mua lúa chậm lại, ít biến động. Tại Đồng Tháp, lượng lúa cuối đồng còn lại ít, thương lái chủ yếu hỏi mua lúa thơm OM 18 lai rai, giá bình ổn.

Tại Tại An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, lượng lúa tươi ít, giao dịch mua bán lai rai, giá lúa vững. Tại Tây Ninh, nguồn lúa cho thu hoạch còn lại ít, giao dịch mua bán vắng, giá ít biến động.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo hôm nay dao động ở mức 7.600 - 7.800; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại bình giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 11.000 - 12.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 317 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 478 - 482 USD/tấn./.