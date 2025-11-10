|Sáng 10/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,529 USD/oune
Tại thời điểm 05:30 sáng 10/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.908.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên trước.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.580.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.610.000 đồng/lượng (bán ra), ổn định so với phiên trước.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.582.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.616.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên mức giá so với phiên trước.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 10/11/2025
Loại bạc
Đơn vị
TP. Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Bạc 99.9
1 lượng
1.580.000
1.610.000
1.582.000
1.616.000
1 kg
42.135.000
42.933.000
42.187.000
43.084.000
Bạc 99.99
1 lượng
1.588.000
1.618.000
1.589.000
1.620.000
1 kg
42.341.000
43.145.000
42.383.000
43.196.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 10/11/2025:
Loại bạc
Đơn vị
VND
Mua vào
Bán ra
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
1 lượng
1.851.000
1.908.000
Bạc thỏi Phú Quý 999
1 kg
49.359.877
50.879.873
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 07:36:48 sáng 10/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,529 USD/oune, tăng 0,339 USD/oune so với phiên sáng 9/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.278.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.284.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với sáng 9/11.
