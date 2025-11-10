Sau phiên giảm sâu, giá bạc thế giới mở đầu tuần mới nhích tăng trở lại. Trong nước, các thương hiệu hiện vẫn niêm yết ở mức giá ổn định.

Sáng 10/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,529 USD/oune

Tại thời điểm 05:30 sáng 10/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.908.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.580.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.610.000 đồng/lượng (bán ra), ổn định so với phiên trước.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.582.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.616.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên mức giá so với phiên trước.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 10/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.580.000 1.610.000 1.582.000 1.616.000 1 kg 42.135.000 42.933.000 42.187.000 43.084.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.588.000 1.618.000 1.589.000 1.620.000 1 kg 42.341.000 43.145.000 42.383.000 43.196.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 10/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.851.000 1.908.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 49.359.877 50.879.873

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 07:36:48 sáng 10/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,529 USD/oune, tăng 0,339 USD/oune so với phiên sáng 9/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.278.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.284.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với sáng 9/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 07:36:48 sáng 10/11/2025