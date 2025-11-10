Ngày 10/11:
Sáng 10/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,529 USD/oune

Tại thời điểm 05:30 sáng 10/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.908.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.580.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.610.000 đồng/lượng (bán ra), ổn định so với phiên trước.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.582.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.616.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên mức giá so với phiên trước.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 10/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.580.000

1.610.000

1.582.000

1.616.000

1 kg

42.135.000

42.933.000

42.187.000

43.084.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.588.000

1.618.000

1.589.000

1.620.000

1 kg

42.341.000

43.145.000

42.383.000

43.196.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 10/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.851.000

1.908.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

49.359.877

50.879.873

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 07:36:48 sáng 10/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,529 USD/oune, tăng 0,339 USD/oune so với phiên sáng 9/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.278.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.284.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với sáng 9/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 07:36:48 sáng 10/11/2025

