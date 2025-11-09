Ngày 9/11: Giá thép trên sàn giao dịch Thượng Hải tiếp đà tăng

Giá thép hôm nay (9/11) trên sàn giao dịch Thượng Hải tiếp tiếp đà nhích nhẹ. Trong nước, giá bán thép của các doanh nghiệp lớn vẫn ổn định.

Giá thép của các doanh nghiệp lớn trong nước hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), giá thép cây giao tháng 5/2026 tăng 7 Nhân dân tệ, lên 3.103 Nhân dân tệ/tấn. Các loại thép khác cũng có diễn biến tương tự: thép cuộn cán nóng tăng 0,22%, thép không gỉ tăng 0,28%, trong khi thép dây giữ giá đi ngang.

Giá quặng sắt kỳ hạn tại Đại Liên (DCE) đã chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp, tăng 0,65% lên 777,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 109,15 USD/tấn).

Trên sàn Singapore (SZZFZ5), hợp đồng giao tháng 12 cũng tăng 0,37% lên 103,9 USD/tấn.

Các nguyên liệu luyện thép khác trên sàn Đại Liên cũng tăng, với giá than luyện cốc và coke lần lượt tăng 2,38% và 2,07%. Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải, các sản phẩm thép đều nhích nhẹ: thép cây tăng 0,4%, thép cuộn cán nóng tăng 0,22%, thép không gỉ tăng 0,28%, trong khi thép dây giữ nguyên.

Thị trường trong nước

Theo hệ thống SteelOnline.vn, giá thép trong nước hôm nay không có nhiều biến động tại cả ba miền.

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.640 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.890 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.700 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 xuống ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.190 đồng/kg.

Thép VAS hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.700 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.180 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.180 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm có giá 13.790 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.970 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.970 đồng/kg./.