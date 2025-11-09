Ngày 9/11: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (9/11) đồng loạt tăng nhờ đồng USD ổn định, Yên yếu, chứng khoán Nhật Bản hồi phục và giá dầu tăng cũng góp phần tạo sức bật cho thị trường cao su toàn cầu. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn duy trì bình ổn.

Giá cao su tại các doanh nghiệp lớn trong nước hôm nay duy trì bình ổn.

Thị trường thế giới

Trong phiên giao dịch sáng nay (9/11) giá cao su thế giới ghi nhận đà tăng tại cả hai thị trường lớn châu Á.

Trên sàn TOCOM (Nhật Bản), cao su RSS3 đồng loạt tăng tại các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, hợp đồng tháng 11/2025 tăng 3.70 Yên/kg (+ 1,22%), lên mức 306 Yên/kg; tháng 12/2025 tăng 1.20 Yên/kg (+ 0,39%), lên mức 308 Yên/kg.

Trên sàn Thượng Hải (Trung Quốc), giá cao su trực tuyến tiếp đà tăng so với phiên hôm qua. Hợp đồng tháng 11/2025 tăng 120 cent/kg (+ 0,84%), lên mức 14.455 cent/kg; tháng 1/2026 tăng 75 cent/kg (+ 0,50%), lên mức 15.075 cent/kg.

Trên sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 tăng 0,8%, lên mức 169,5 cent Mỹ/kg.

Theo Reuters, ngành sản xuất ô tô đang đối mặt áp lực chuỗi cung ứng khi chính phủ Hà Lan giành quyền kiểm soát Nexperia, khiến Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu chip ô tô của công ty này. Sự gián đoạn này có thể kéo giảm sản lượng ô tô, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu cao su tự nhiên, nguyên liệu chủ chốt sản xuất lốp xe.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD ổn định quanh mức 153,98 Yên, chỉ thấp hơn đôi chút so với đỉnh nhiều tháng. Đồng Yên yếu hơn khiến các tài sản định giá bằng Yên, như hợp đồng cao su, trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư quốc tế.

Chứng khoán Nhật Bản phục hồi mạnh, với chỉ số Nikkei tăng hơn 1% nhờ đà tăng từ Phố Wall, củng cố tâm lý rủi ro. Giá dầu cũng đi lên sau khi chạm mức thấp nhất hai tuần trước đó, hỗ trợ xu hướng tăng của cao su tự nhiên do cạnh tranh trực tiếp với cao su tổng hợp sản xuất từ dầu thô.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg./.