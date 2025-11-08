(TBTCO) - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết, chỉ số giá lương thực đạt trung bình 126,4 điểm trong tháng 10, giảm so với mức 2,1 điểm so với tháng 9 sau khi điều chỉnh.

Đường được bày bán tại một siêu thị ở Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/11, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết, giá hàng hóa lương thực thế giới trong tháng 10 tiếp tục giảm, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp chủ yếu do nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Cụ thể, Chỉ số giá lương thực, theo dõi một rổ hàng hóa lương thực được giao dịch trên toàn cầu, đạt trung bình 126,4 điểm trong tháng 10, giảm so với mức 2,1 điểm so với tháng 9 sau khi điều chỉnh.

Chỉ số này cũng giảm nhẹ so với tháng 10/2024 và thấp hơn 21,1% so với mức đỉnh điểm vào tháng 3/2022.

Nguyên nhân chỉ số giảm trong tháng 9 và tháng 10 chủ yếu là do giá đường giảm. Trong tháng 10, chỉ số đường của FAO đã giảm thêm 5,3% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020, trong bối cảnh sản lượng mạnh ở Brazil và sản lượng ở Thái Lan và Ấn Độ cũng tăng mạnh.

Ngoài ra, trong tháng vừa qua, chỉ số giá sữa cũng giảm tới 3,4% so với tháng 9 do giá sữa bột yếu hơn và giá bơ thấp hơn nhờ nguồn cung xuất khẩu dồi dào từ Liên minh châu Âu và New Zealand.

Chỉ số thịt cũng giảm 2% trong tháng 10 sau 8 tháng tăng, với giá thịt lợn và gia cầm giảm mạnh dù giá thịt bò tiếp tục tăng cao.

Trong một báo cáo khác, FAO dự báo sản lượng ngũ cốc thế giới năm 2025 sẽ đạt mức kỷ lục 2,990 tỷ tấn, cao hơn một chút so với dự báo vào tháng trước và tăng 4,4% so với sản lượng năm 2024. Dự báo, tất cả các loại ngũ cốc chính đều sẽ tăng trong đó sản lượng ngô và gạo đều sẽ đạt mức cao kỷ lục./.