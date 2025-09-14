(TBTCO) - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa cho biết, giá lương thực thế giới trong tháng 8/2025 cao hơn 6,9% so với cùng kỳ năm 2024, đồng thời là mức cao nhất kể từ tháng 2/2023.

Chỉ số Giá Lương thực của FAO - thước đo sự thay đổi giá của một rổ hàng hóa thiết yếu được giao dịch quốc tế - lên tới 130,1 điểm trong tháng 8. Chỉ số này cao hơn 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời là mức cao nhất kể từ tháng 2/2023.

Trong tháng 8/2025, giá dầu thực vật tăng 1,4% lên mức cao nhất trong vòng hơn 3 năm. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi giá dầu cọ, dầu hướng dương và dầu hạt cải tăng, bù đắp cho mức giảm nhẹ của giá dầu đậu nành. Giá dầu cọ quốc tế tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 8, chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu nhập khẩu toàn cầu mạnh mẽ và tin tức về ý định của Indonesia về việc tăng thêm quy định pha trộn nhiên liệu sinh học vào năm 2026. Giá dầu hướng dương và dầu hạt cải toàn cầu tăng do nguồn cung thắt chặt ở khu vực Biển Đen và ở châu Âu. Ngược lại, giá dầu đậu nành thế giới giảm nhẹ, chủ yếu phản ánh triển vọng nguồn cung đậu nành toàn cầu dồi dào trong niên vụ 2025/26.

Giá ngũ cốc giảm 0,8% so với tháng 7, đánh dấu tháng giảm thứ 5 liên tiếp. Giá lúa mì quốc tế giảm theo tháng, phản ánh nguồn cung toàn cầu dồi dào và nhu cầu nhập khẩu yếu, đặc biệt là từ những người mua lớn ở Châu Á và Bắc Phi. Vụ thu hoạch lớn hơn ở Liên minh Châu Âu và Liên bang Nga càng gây áp lực lên giá.

Ngược lại, giá ngô thế giới tăng trong tháng thứ 3 liên tiếp, chủ yếu do lo ngại về tác động của đợt nắng nóng đến năng suất ở Liên minh Châu Âu và nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi và sản xuất ethanol tăng, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Trong số các loại ngũ cốc thô khác, giá lúa miến thế giới giảm trong khi giá lúa mạch tăng.

Trong khi đó, giá gạo giảm, chủ yếu do giá gạo Ấn Độ xuống mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây khi đồng rupee yếu và cạnh tranh gay gắt giữa các nhà xuất khẩu.

Trái lại, giá thịt tăng 0,6% so với tháng 7. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi giá thịt bò và thịt cừu tiếp tục tăng, vượt trội so với giá thịt lợn khá ổn định và giá thịt gia cầm thấp hơn. Giá thịt bò quốc tế đạt mức cao kỷ lục mới, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Giá sữa giảm 1,3% do giá bơ, phômai và sữa bột nguyên kem giảm vì nhu cầu từ thị trường châu Á yếu. Chỉ số giá đường của FAO tăng nhẹ 0,3 điểm (0,2%) so với tháng 7 sau năm tháng giảm liên tiếp, nhưng vẫn thấp hơn 10,3 điểm (9,0%) so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này chủ yếu do lo ngại về triển vọng sản xuất của Brazil, trong bối cảnh năng suất mía giảm và tỷ lệ đường thu hồi thấp ở các vùng trồng mía chính phía Nam. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu đường toàn cầu mạnh hơn, đặc biệt là từ Trung Quốc, đã tiếp tục gây áp lực tăng giá./.