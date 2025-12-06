FAO: Giá lương thực thế giới giảm tháng thứ ba liên tiếp

(TBTCO) - Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO), chỉ số giá lương thực - phản ánh biến động của rổ hàng hóa lương thực giao dịch toàn cầu - đạt trung bình 125,1 điểm trong tháng 11/2025, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025.

Lúa mỳ sau khi được thu hoạch tại Jalandhar, Ấn Độ. (Nguồn: ANI/TTXVN)

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO) cho biết, giá lương thực thế giới đã giảm tháng thứ ba liên tiếp, khi hầu hết các mặt hàng chủ chốt trừ ngũ cốc đều sụt giảm.

FAO cho biết Chỉ số giá lương thực - phản ánh biến động của rổ hàng hóa lương thực giao dịch toàn cầu - đạt trung bình 125,1 điểm trong tháng 11/2025, giảm từ mức điều chỉnh 126,6 điểm của tháng 10/2025 và xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025.

Cơ quan này cho biết mức trung bình của tháng 11/2025 thấp hơn 2,1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 21,9% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 3/2022.

FAO ghi nhận giá đường tháng 11/2025 giảm 5,9% so với tháng 10/2025, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020 do triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Chỉ số giá sữa giảm 3,1% tháng thứ năm liên tiếp khi sản lượng sữa và nguồn cung xuất khẩu tăng.

Theo cơ quan này, giá dầu thực vật giảm 2,6% và chạm mức thấp nhất trong 5 tháng do giá của phần lớn sản phẩm, trong đó có dầu cọ, đồng loạt giảm, lấn át mức tăng của dầu đậu nành.

FAO cho biết giá thịt giảm 0,8%, trong đó thịt lợn và gia cầm giảm mạnh nhất. Giá thịt bò nhìn chung ổn định nhờ việc Mỹ dỡ bỏ thuế nhập khẩu, qua đó giúp hạ nhiệt đà tăng gần đây.

Ngược lại, FAO cho biết chỉ số giá ngũ cốc tăng 1,8% so với tháng trước. Giá lúa mỳ tăng do khả năng Trung Quốc đẩy mạnh mua vào và căng thẳng địa chính trị ở khu vực Biển Đen, còn giá ngô được hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu từ Brazil và tình hình thời tiết làm gián đoạn công việc đồng áng tại Nam Mỹ.

Trong báo cáo riêng về cung cầu ngũ cốc, FAO nâng dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2025 lên mức kỷ lục 3,003 tỷ tấn so với 2,990 tỷ tấn đưa ra tháng trước, chủ yếu nhờ sản lượng lúa mỳ được điều chỉnh tăng.

FAO cũng nâng dự báo dự trữ ngũ cốc thế giới cuối niên vụ 2025-2026 lên mức cao kỷ lục 925,5 triệu tấn, nhờ dự trữ lúa mỳ tăng tại Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với dự trữ ngũ cốc thô tăng ở các nước xuất khẩu./.