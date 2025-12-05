Giá vé máy bay Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng lên đáng kể

Còn hơn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng giá vé bay một số chặng đã kín chỗ và mức giá đang tăng cao. Do đó, hành khách cần chủ động lịch trình đi lại và mua vé để có mức giá tốt.

Các hãng hàng không đã bắt đầu mở bán vé máy bay phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân trong kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Vietnam Airlines

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026 nhưng thời điểm này, các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đã bắt đầu mở bán vé máy bay phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân trong kỳ nghỉ Tết, với nhiều chặng, nhiều mức giá khác nhau.

Theo khảo trên các trang bán vé của các hãng hàng không, giá vé máy bay nhiều chặng nội địa và quốc tế dịp Tết Bính Ngọ 2026 đã tăng lên đáng kể. Các chuyến bay được phân bổ vào nhiều khung giờ trong ngày, từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Mặc dù số lượng còn nhiều và chưa rơi vào tình trạng "cháy vé" nhưng giá vé khứ hồi dịp Tết khi mua giai đoạn này đã cao hơn so với ngày thường từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/vé.

Điển hình, trên trang bán vé trực tuyến của hãng hàng không Vietnam Airlines cho thấy, đường bay TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội vào những ngày thường có giá vé dao động từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/vé hạng phổ thông. Tuy nhiên giá vé khởi hành ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) lại có giá từ 3,7 - 3,9 triệu đồng/chiều hạng phổ thông; 5,3 - 6 triệu đồng/chiều hạng phổ thông đặc biệt; 8 - 9,8 triệu đồng/chiều hạng thương gia.

Ngoài ra, giá vé của các chặng bay từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Bắc cũng tăng lên đáng kể. Cụ thể, chặng bay từ TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng của Vietnam Airlines ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp) đều có mức giá dao động khoảng 1,7 - 2,3 triệu đồng/vé hạng phổ thông, dao động 3,8 - 5 triệu đồng/vé hạng thương gia.

Với Vietjet, chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội khởi hành từ ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) có giá khá cao, dao động từ 2,8 - 4,1 triệu đồng/chiều, đặc biệt hạng thương gia gần như hết ghế.

Trước áp lực cung - cầu ngày một lớn, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên đặt vé sớm. Hành khách nên linh hoạt về thời gian bay hoặc lựa chọn các sân bay gần địa phương, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường bộ để giảm chi phí./.