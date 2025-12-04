Từ 15h chiều 4/12 giá xăng tăng 451 đồng/lít - 534 đồng/lít

(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 4/12/2025, Liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó giá xăng tăng, giá dầu giảm.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.822 đồng/lít, tăng 534 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 638 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.460 đồng/lít, tăng 451 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu diezen 0.05S không cao hơn 18.380 đồng/lít, giảm 420 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 18.893 đồng/lít, giảm 580 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.436 đồng/kg, giảm 52 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Chiều 4/12, giá xăng E5RON92 tăng 534 đồng/lít. Ảnh minh họa

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 27/11/2025 - 03/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ quyết định giữ nguyên mức sản lượng khai thác dầu cho đến hết năm 2026; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn; Mỹ và Nga không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ucraina… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 27/11/2025 và kỳ điều hành ngày 04/12/2025 là: 79,510 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,814 USD/thùng, tương đương tăng 3,67%); 81,832 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,276 USD/thùng, tương đương tăng 2,86%); 88,582 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,324 USD/thùng, tương đương giảm 3,62%); 86,098 USD/thùng dầu diezen 0,05S (giảm 2,416 USD/thùng, tương đương giảm 2,73%); 344,576 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 2,004 USD/tấn, tương đương giảm 0,58%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).