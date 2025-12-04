Ngày 4/12: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (4/12) diễn biến trái chiều khi tăng tại Trung Quốc và Singapore, ngược lại giá cao su tại Nhật Bản kéo dài đà giảm do nhu cầu yếu. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang.

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đi ngang mức 69 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 giảm 3,2% (10,8 Yên) về mức 326,6 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,26% (40 Nhân dân tệ) lên mức 15.280 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch SICOM của Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 chốt phiên ở mức 172,9 cent Mỹ/kg, tăng 0,6%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp tục giảm khi nhu cầu hạ nguồn vẫn ở mức trầm lắng, gây sức ép lên tâm lý thị trường.

Trên Sở giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 giảm 1,9 Yên, tương đương 0.58% xuống còn 328.3 Yên (2,11 USD)/kg.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), giá cao su diễn biến trái chiều khi hợp đồng giao tháng 1/2026 tăng 120 Nhân dân tệ, tương đương 0,79%, lên 15.360 Nhân dân tệ (2.172 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2026, loại được giao dịch sôi động nhất trên SHFE tăng mạnh 410 Nhân dân tệ, tương đương 3,99% lên 10.685 Nhân dân tệ/tấn.

Các dữ liệu mới từ Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Tự nhiên cho thấy sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2025 dự kiến tăng nhẹ 1,3% so với năm trước, trong khi nhu cầu chỉ tăng 0,8%. Theo công ty môi giới Trung Quốc New Century Futures, nhu cầu hạ nguồn hiện chủ yếu mang tính thời điểm, thiếu động lực bền vững, khiến giá cao su tự nhiên có khả năng biến động mạnh trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.