Giá xăng trong nước hôm nay (27/11) được dự báo có thể sẽ giảm mạnh 3,8 - 4% so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm đến 794 đồng, xăng RON 95-III có thể giảm 781 đồng. Trong khi đó, giá dầu mazut có thể giảm 276 đồng, dầu diesel và dầu hỏa có thể giảm 0,7% về mức lần lượt là 19.677 đồng/lít và 20.138 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay (27/11) được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 20/11. Giá xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít, giá bán ra 19.807 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít, giá bán ra 20.542 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu Diezen 0.05S giảm 38 đồng/lít, giá bán ra 19.826 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, giá bán ra 20.288 đồng/lít; giá dầu Mazut giảm 335 đồng/kg, giá bán ra 13.739 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/11/2025 và kỳ điều hành ngày 20/11/2025 là: 79,614 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,248 USD/thùng, tương đương giảm 0,31%); 82,352 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 0,222 USD/thùng, tương đương giảm 0,27%); 96,570 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,942 USD/thùng, tương đương tăng 2,05%); 94,346 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,29%); 355,608 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,964 USD/tấn, tương đương giảm 3,25%).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 44 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới vẫn nghiêng về xu hướng giảm

Giá dầu thế giới hôm nay gần như không đổi sau khi rơi xuống mức thấp nhất một tháng do thị trường đánh giá nguy cơ dư cung và diễn biến đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,23 USD/thùng, giảm 0,43% (tương đương giảm 0,27 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,84 USD/thùng, giảm 0,21% (tương đương giảm 0,12 USD/thùng).

Ông Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích của Phillip Nova, nhận định thị trường vẫn nghiêng về xu hướng giảm, khi nhà đầu tư ngày càng đặt cược vào tình trạng dư cung trong năm 2026 trong bối cảnh chưa xuất hiện động lực nhu cầu đủ mạnh.

Cả Brent và WTI đều giảm, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói với các lãnh đạo châu Âu rằng ông sẵn sàng thúc đẩy một khuôn khổ hòa bình do Mỹ hậu thuẫn nhằm kết thúc chiến sự với Nga và chỉ còn một vài điểm bất đồng.

Về nguồn cung, nguồn tin OPEC+ cho Reuters biết, liên minh này có khả năng giữ nguyên mức sản lượng tại cuộc họp Chủ nhật tới. Trong khi đó, Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu sau khi phải tạm dừng vì một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine hồi đầu tuần./.