Giá vàng hôm nay (27/11): Vàng SJC tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay (27/11) giữ gần mức cao nhất hơn một tuần khi kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong tháng 12 tăng mạnh, tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lợi suất. Theo đó, vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/lượng; thị trường vàng thế giới cũng chung xu hướng đi lên trong phiên giao dịch rạng sáng nay.

Vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay đồng loạt tăng từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/lượng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4,148.75 USD/ounce, tăng 1,06% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.357 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 136,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nhích lên gần mức cao nhất hơn một tuần, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lợi suất.

Triển vọng giá vàng tiếp tục tích cực, khi phần lớn các ngân hàng nghiên cứu dự báo kim loại quý sẽ duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce vào năm 2026. Deutsche Bank mới nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.450 USD/ounce, từ mức 4.000 USD trước đó, do dòng vốn đầu tư ổn định và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương duy trì bền vững.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 27/11/2025, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng ở mức 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 152 - 153,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,9 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,4 - 152,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 149 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước./.