(TBTCO) - Chiều 26/11, tại Kỳ họp thứ 28, các đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2024; Nghị quyết về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách TP. Hà Nội...

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, UBND TP. Hà Nội đã trình HĐND thành phố điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách TP. Hà Nội năm 2024.

Cụ thể, điều chỉnh giảm chi nguồn ngân sách thành phố, đồng thời giảm thu chuyển nguồn ngân sách cấp thành phố năm 2025 là 1.232 tỷ đồng. Tăng chi chuyển nguồn cải cách tiền lương cấp thành phố, đồng thời tăng thu chuyển nguồn ngân sách cấp thành phố năm 2025 là hơn 2.695 tỷ đồng. Đối với ngân sách cấp huyện, giảm chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện (huyện Hoài Đức) năm 2024 và giảm thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện (huyện Hoài Đức) năm 2025 là 35 tỷ đồng...

Cùng với đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách TP. Hà Nội. Đây là nội dung quan trọng nhằm bảo đảm tính chủ động cho cơ sở, phù hợp quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới.

Chiều 26/11, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn TP. Hà Nội; thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội..

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, tại khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước, HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định tỷ lệ % phân chia cùng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách. Trên cơ sở đó, Hà Nội đã xây dựng định mức và tỷ lệ điều tiết với các nguyên tắc rõ ràng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, thành phố tuân thủ quy định của Trung ương, đồng thời xét đến đặc thù địa bàn và ưu tiên các vùng còn khó khăn.

Với chi thường xuyên, định mức kế thừa giai đoạn 2023 - 2025 nhưng được cập nhật các chế độ, chính sách mới phát sinh. Nội dung điều chỉnh bao gồm: tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, chế độ công tác phí, mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiền lương và tiền thưởng theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng.

Các đại biểu ấn nút thông qua các nghị quyết.

Thành phố thực hiện phân chia theo hai khu vực: đô thị và các khu vực còn lại, đồng thời điều chỉnh định mức tăng khoảng 4,6%, tương ứng mức tăng chỉ số giá tiêu dùng.

Một số lĩnh vực đặc thù như quản lý nhà nước, an ninh và quốc phòng được áp dụng phương pháp phân bổ lũy thoái. Thành phố cũng tiếp tục chủ trương phân cấp tối đa cho cấp xã đối với các khoản thu phân chia nhằm tăng tính chủ động nguồn lực và giảm nhu cầu bổ sung từ cấp trên...

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu HĐND, UBND TP. Hà Nội đã điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách và khả năng cân đối thực tế tại cơ sở.

Nghị quyết được thông qua được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ ngân sách, tăng tính chủ động cho cơ sở, phù hợp bối cảnh điều hành ngân sách của Hà Nội trong giai đoạn tới./.