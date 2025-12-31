(TBTCO) - Thông báo điều chỉnh giá bán các ấn phẩm của Báo Tài chính – Đầu tư và thay đổi kỳ phát hành năm 2026.

Kính gửi: Quý độc giả, Quý đại lý phát hành trên toàn quốc.

Ban biên tập Báo Tài chính – Đầu tư trân trọng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Quý độc giả và các đại lý trong suốt thời gian qua.

Nhằm đảm bảo chất lượng nội dung và chi phí xuất bản trong bối cảnh chi phí giấy, mực in và vận chuyển tăng cao, chúng tôi xin thông báo điều chỉnh giá bán lẻ báo các ấn phẩm của Báo Tài chính - Đầu tư như sau:

Ấn phẩm Thời báo Tài chính Việt Nam.

- Giá cũ: 5.500 VND/số

- Giá mới: 8.500 VND/số

Ấn phẩm Đầu tư.

- Giá cũ: 4,800 VNĐ/số

- Giá mới: 9.000 VNĐ/số

Kỳ phát hành cũ: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu

Kỳ phát hành mới: Thứ Ba, Thứ Năm

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2026

Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục đồng hành của Quý độc giả để Báo Tài chính – Đầu tư ngày càng phát triển và phục vụ tốt hơn.

Trân trọng!