Sáng ngày 11/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.131 VND, tăng 4 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,73%, ở mức 99,14.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.925 VND/USD - 26.337 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.057 - 26.387 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.057 đồng 26.387 đồng Vietinbank 25.890 đồng 26.387 đồng BIDV 26.087 đồng 26.387 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.785 - 30.710 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.788 đồng 31.358 đồng Vietinbank 29.690 đồng 31.410 đồng BIDV 30.118 đồng 31.382 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.59 đồng 170.79 đồng Vietinbank 160.76 đồng 172.26 đồng BIDV 163.14 đồng 170.76 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 11/1/2026, giảm 19 đồng ở chiều mua và tăng 1 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.835 - 26.955 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,73%, ở mức 99,14.

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục giữ vai trò trung tâm trên thị trường tiền tệ quốc tế, khi giới đầu tư toàn cầu theo dõi sát các tín hiệu kinh tế từ Mỹ cũng như định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nhìn tổng thể, đồng USD tăng nhẹ và duy trì trạng thái ổn định, song vẫn chịu sức ép từ những lo ngại về triển vọng trung hạn trong bối cảnh khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ ngày càng được nhắc tới.

Ngay từ đầu tuần, đồng USD nhích lên so với nhiều đồng tiền chủ chốt khi thị trường bước vào năm mới với tâm lý thận trọng. Nhà đầu tư tập trung đánh giá loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là các chỉ báo về thị trường lao động và hoạt động sản xuất.

Trong các phiên giữa tuần, đồng USD biến động trong biên độ hẹp. Những số liệu kinh tế công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì sức chống chịu nhất định, qua đó củng cố quan điểm Fed chưa vội điều chỉnh chính sách tiền tệ trong ngắn hạn. Điều này giúp đồng bạc xanh giữ được vị thế tương đối vững chắc so với các đồng tiền khác như EUR, Bảng Anh và Yên Nhật.

Về cuối tuần, đồng USD tăng nhẹ, qua đó ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, dù mức tăng không lớn. Chỉ số DXY dao động quanh vùng 99 điểm, cho thấy xu hướng vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Nhìn chung, đồng USD trải qua một tuần vận động khá cân bằng giữa các lực hỗ trợ và gây sức ép. Dữ liệu kinh tế Mỹ tương đối ổn định giúp đồng USD tránh được các đợt giảm sâu, song kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách trong thời gian tới tiếp tục phủ bóng lên triển vọng của đồng tiền này./.