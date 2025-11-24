Sáng ngày 24/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.144 VND/USD, tăng 8 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,90%, lên mức 100,20.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.930 VND/USD - 26.342 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ổn định. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.142 - 26.392 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.142 đồng 26.392 đồng Vietinbank 26.143 đồng 26.392 đồng BIDV 26.157 đồng 26.392 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.549 - 30.449 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.656 đồng 31.220 đồng Vietinbank 29.807 đồng 31.167 đồng BIDV 30.032 đồng 31.212 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.13 đồng 172.43 đồng Vietinbank 163.51 đồng 173.01 đồng BIDV 165.05 đồng 172.34 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 24/11/2025, tăng 100 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.800 - 27.900 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,90%, lên mức 100,20.

Đồng USD được dự báo bước vào tuần cuối tháng 11 trong trạng thái biến động hẹp nhưng vẫn giữ xu hướng tăng nhẹ, khi thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và theo dõi sát các dữ liệu kinh tế then chốt.

Những báo cáo việc làm công bố trước đó trong tháng cho thấy thị trường lao động Mỹ duy trì sự vững chắc, khiến kỳ vọng Fed cắt lãi suất vào tháng 12 suy yếu đáng kể. Mặt bằng lãi suất thực được giữ cao đã tạo điều kiện để USD duy trì sức mạnh so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác.

Trên bình diện quốc tế, thị trường tiếp tục theo dõi sát các động thái từ Nhật Bản. Đồng Yên suy yếu mạnh trong những tuần gần đây đã khiến các quan chức Tokyo gia tăng cảnh báo và sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết. Những tuyên bố mang tính định hướng này đã khiến tỷ giá USD/JPY có thời điểm điều chỉnh, dù đồng USD vẫn nằm trong xu hướng tăng tuần.

Nhìn chung, kịch bản chủ đạo đối với đồng USD trong tuần này là duy trì giao dịch trong vùng giá quen thuộc, với khả năng nhích lên nếu các dữ liệu kinh tế cuối tháng, đặc biệt là báo cáo việc làm và chỉ số lạm phát, tiếp tục cho thấy kinh tế Mỹ giữ được sự ổn định. Ngược lại, đồng bạc xanh có thể chịu áp lực điều chỉnh nếu các quan chức Fed phát tín hiệu ôn hòa hoặc dữ liệu yếu đi rõ rệt.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, khi nhiều quỹ vẫn đang duy trì lượng lớn các vị thế đặt cược vào khả năng USD giảm giá, trong khi rủi ro chính trị tại Mỹ và khả năng can thiệp ngoại hối từ Nhật Bản có thể thay đổi định hướng thị trường bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, triển vọng tổng thể vẫn nghiêng về kịch bản đồng USD giữ vững hoặc tăng nhẹ trong những ngày cuối tháng./.